Двенадцать иностранных ученых стали членами НАН Беларуси

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двенадцать иностранных ученых стали членами Национальной академии наук Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.
"17 декабря 2021 года во время сессии общего собрания Национальной академии наук Беларуси состоялись выборы иностранных членов НАН. В результате открытого голосования избрано 12 иностранных членов НАН Беларуси. Это авторитетные ученые с мировыми именами", - рассказали в пресс-службе.
Иностранными членами НАН Беларуси избраны советник Президента России, академик Российской академии наук Сергей Глазьев, вице-президент РАН Ирина Донник, директор Центра биотехнологии в университете Абердей Данди (Великобритания), президент Всемирной федерации BioDiscovery Николай Желев, президент РОО "Национальная академия наук Республики Казахстан" Мурат Журинов, председатель Федеральной национально-культурной автономии белорусов России заслуженный деятель науки России академик Российской академии образования Сергей Кандыбович, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук.
Также в списке избранных академик-секретарь Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, генеральный директор АО "НИИМЭ", председатель Совета директоров ПАО "Микрон" Геннадий Красников, президент Европейской биотехнологической ассоциации (Турция) Мунис Дундар, член Президиума НАН Украины Антон Наумовец, председатель Сибирского отделения РАН - вице-президент РАН Валентин Пармон, президент Академии наук Таджикистана Фарход Рахими и вице-президент РАН Владимир Чехонин.
17 декабря в НАН Беларуси проходит сессия Общего собрания Национальной академии наук Беларуси. В ее работе принимают участие около 300 представителей академической, вузовской, отраслевой науки, члены Президиума НАН Беларуси, высшие должностные лица, представители республиканских органов государственного управления, ведущие ученые страны. В повестке дня сессии - выборы действительных членов (академиков), членов-корреспондентов НАН Беларуси и иностранных членов НАН.-0-