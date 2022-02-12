Двигатель в 300 лошадиных сил и скорость до 65 км/ч: на "Линии Сталина" презентовали Т-50

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" презентовали советский легкий танк Т-50. На данный момент в мире сохранилось лишь две единицы этой машины, передает корреспондент БЕЛТА.

Как заявил механик-реставратор историко-культурного комплекса Александр Микалуцкий, уже более 20 лет он и его коллеги восстанавливают военную технику. "Мы участвуем в реконструкциях и съемках фильмов. На "Линию Сталина" за техникой часто обращаются деятели кинематографа. Все фильмы, в съемках которых были задействованы наши танки, невозможно перечислить", - сообщил механик-реставратор.

Александр Микалуцкий рассказал о воссоздании танка Т-50: "В проекте на "Линии Сталина" планировался танк Т-70. Но, исходя из размеров полученной машины, мы поняли, что она немного не подходит под эту цель. Мы всегда тщательно изучаем чертежи, чтобы на выходе получилась точная копия оригинала. Верхняя часть корпуса практически один в один соответствует Т-50. При желании можно провести замеры с рулеткой или линейкой, чтобы в этом убедиться. Даже сварочные швы на корпусе полностью отвечают требованиям ГОСТ того времени", - сообщил Александр Микалуцкий.

Он подчеркнул: и в техническом плане восстановленный Т-50 выполнен с соблюдением всех боевых характеристик оригинального танка. "Башня вращается на 360 градусов. Ствол опускается на минус 6 градусов и поднимается на 18 градусов, то есть точно так же, как и в советской машине. В танк мы установили два пулемета и оригинальную пушку 45-го калибра. Во всем мире на данный момент сохранилось лишь две единицы Т-50. Одна из них находится в российском музее бронетанковой техники в Кубинке, вторая - в танковом музее в финской Пароле. Что интересно, финны с 1941-го по 1954 год активно использовали этот танк. В Т-50 было множество инноваций. Например, командирская башня. Теперь командир экипажа мог полностью сосредоточиться на наблюдении за полем боя", - рассказал механик-реставратор.

Александр Микалуцкий пояснил, почему на "Линии Сталина" воссоздали именно Т-50. "В свое время было выпущено малое количество единиц этой техники. Учитывая то, что в мире их сейчас всего две, почему бы не выпустить третью у нас в Беларуси, на "Линии Сталина"? Это хорошая машина для поддержки пехоты. Толщина брони доходит до 37 мм. Кроме того, танк оснащен двигателем мощностью в 300 лошадиных сил, что позволяет ему развивать скорость до 65 км/ч. Т-50 мог сыграть важную роль в Великой Отечественной войне и переломить ее ход. К сожалению, заводы не успевали выпускать этот танк", - отметил специалист "Линии Сталина".

Важность производства Т-50 в своем письме рабочим завода по выпуску танков подчеркивал начальник Главного автобронетанкового управления Красной армии Яков Федоренко: "Ваш новый танк чрезвычайно нужен на фронте. Он безотказен, малозаметен, прекрасно забронирован, имеет прекрасную проходимость и подвижность. Командование Красной армии просит вас приложить все силы для всемерного форсирования выпуска танков фронту".-0-