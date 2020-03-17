Движение грузовиков через пункт пропуска "Бенякони" возобновлено

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение грузовиков через пункт пропуска "Бенякони" возобновилось, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
С 16 марта литовская сторона прекратила оформлять грузовые авто в пунктах пропуска "Шальчининкай" и "Лаворишкес", сопредельных с белорусскими пунктами пропуска "Бенякони" и "Котловка".
Сегодня с 10 утра по белорусскому времени движение грузовых транспортных средств через пункт пропуска "Шальчининкай" ("Бенякони") возобновилось.
Государственный таможенный комитет рекомендует перевозчикам выстраивать маршруты следования в белорусско-литовском направлении в том числе через пункт пропуска "Бенякони", поскольку в пунктах пропуска "Каменный Лог" и "Привалка" сейчас наблюдается скопление грузовиков.
Движение грузовых транспортных средств в белорусско-польском направлении осуществляется через пункты пропуска "Козловичи" ("Кукурыки"), "Брузги" ("Кузница Белостокская") и "Берестовица" ("Бобровники"). "Сотрудники таможенных органов Беларуси оформляют автомобили с учетом ритмичности их выпуска польской стороной, налажено активное взаимодействие и прием потоков", - добавили в ГТК.
В пунктах пропуска "Половцы" ("Песчатка") и "Славатыче" ("Домачево") движение автомобилей прекращено по решению польской стороны.-0-