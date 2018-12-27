Движение грузового транспорта на время II Европейских игр в Минске планируется ограничить

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение грузового транспорта на время II Европейских игр 2019 года в Минске планируется ограничить в дневное время, сообщил журналистам начальник управления государственной автомобильной инспекции милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома полковник милиции Вадим Гаркун в пресс-центре БЕЛТА.
"На время Европейских игр движение грузового транспорта планируется в Минске ограничить с 8 утра до 8 вечера. Все движение будет осуществляться в ночное время", - сказал Вадим Гаркун.
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