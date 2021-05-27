Движение неприсоединения вносит большой вклад в глобальную повестку дня в здравоохранении - Пиневич

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь приняла участие в традиционной встрече министров здравоохранения Движения неприсоединения во время сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-служба Министерства здравоохранения.

Дмитрий Пиневич выразил признательность Азербайджану (председатель Движения неприсоединения) за созыв традиционной встречи министров. Он отметил постоянное внимание к вопросам общественного здравоохранения министра здравоохранения Азербайджана как в ВОЗ, так и в ООН. "Благодаря Азербайджану Движение неприсоединения приобрело мощный голос и вносит большой вклад в глобальную повестку дня в области здравоохранения", - сказал Дмитрий Пиневич.

Глава Минздрава Беларуси отметил в своем выступлении, что в нашей стране современная национальная система здравоохранения, которая эффективно решает все проблемы. "Мы готовы поделиться своим лучшим опытом с коллегами из других стран", - добавил он.

Движение неприсоединения образовано в 1961 году для отстаивания интересов развивающихся стран в условиях конфронтации холодной войны. На сегодня международная организация насчитывает 120 стран-членов - это 60% численного состава ООН. Статусом наблюдателя в Движении неприсоединения наделены 17 государств и 10 организаций. В 2019-2022 годах председателем является Азербайджан.-0-