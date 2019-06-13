Движение по четырем полосам открыто на всем протяжении автодороги Минск-Гродно

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открыто движение транспорта по четырем полосам автомобильной дороги и международного транспортного коридора М6/Е28 Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

"Открыто движение по четырем полосам автомобильной дороги М6/Е28 на протяжении всего пути следования: от Минска до Гродно. В ближайшее время будут продолжены другие виды работ. Однако уже сейчас осуществляется беспрепятственное движение транспорта", - отметил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

Реконструкция проводилась с 57,3 км по 211 км по параметрам дороги I категории. Общая протяженность участка составила 153,7 км. Открытый для движения участок связывает между собой Ивьевский, Лидский, Щучинский районы Гродненской области и Воложинский район Минской области.

Реализовано строительство 9 транспортных развязок, 27 мостов и путепроводов, осуществлено переустройство большого количества инженерных коммуникаций. Также построены и реконструированы 31 автобусная остановка, 3 площадки отдыха и 1 теплое благоустроенное санитарное сооружение. Работы проводились параллельно по двум очередям: I очередь - с сентября 2016 года - на участках дороги с 57,3 км по 130,4 км, с 197,7 км по 211 км общей протяженностью 86,4 км, II очередь - с июля 2017 года - на участке с 130,4 км по 197,7 км общей протяженностью 67,3 км. Стоимость реконструкции автомобильной дороги составила $230 млн.

В настоящее время завершены асфальтобетонные работы по основному направлению дороги, нанесена разметка, установлены необходимые знаки. Для завершения работ по обустройству дороги движение временно открыто с ограничением скоростного режима.

Реконструкция велась силами консорциумов белорусских подрядных организаций, входящих в состав УКХ "Белавтодор", которые по результатам проведения международного открытого конкурса представили наименьшее ценовое предложение по сравнению с иностранными подрядчиками. Заказчиком строительства выступило РУП "Минскавтодор-Центр", инженерной организацией - РУП "Белдорцентр". Организация строительства объекта осуществлена по международным стандартам в соответствии с правилами Всемирного банка.

Как рассказали в Минтрансе, особенностью реализации проекта является использование передовых технологий дорожного строительства. Применены асфальтобетоны повышенной прочности на основе резино-битумного вяжущего белорусского производства; устроены железобетонные ограждения на разделительной полосе дороги повышенной удерживающей способности. Кроме того, это первый проект, где реализована стратегия полного использования в составе выполняемых работ возвратных материалов от разборки существующих элементов дороги (асфальтогранулята и переработанного железобетона в основании дорожной конструкции).

В пресс-службе также подчеркнули, что за счет полученной экономии при реализации объекта выполнены ремонтные работы на выборочных участках данной дороги с 10,6 км по 57,3 км.-0-