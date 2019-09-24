24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по мосту через Птичь в Октябрьском районе восстановлено, но с ограничениями. Такая информация размещена в Twitter-аккаунте МЧС, сообщает БЕЛТА.
"Движение по мосту через реку Птичь восстановлено для авто до 13 т. Людей в Октябрьском районе известим с помощью СМС", - говорится в сообщении.
Информация о повреждении деревянного моста через Птичь на автодороге возле деревни Рожанов Октябрьского района поступила в МЧС 23 сентября в 19.33. Движение по мосту было закрыто.-0-