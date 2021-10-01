Движение по третьему уровню развязки на пересечении пр.Дзержинского и Жукова временно запретят

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с ремонтом путепровода вводится временное запрещение движения по третьему уровню транспортной развязки на пересечении проспектов Дзержинского и Жукова. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Ограничения будут действовать с 23.00 1 октября до 1.00 22-го по четной стороне проспекта Дзержинского от улицы Щорса в направлении улицы Гурского. Движение транспорта организуют через второй уровень транспортной развязки", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к производству ремонтных работ. Во избежание заторовых ситуаций водителям необходимо заранее выбирать маршрут с учетом указанной информации.-0-