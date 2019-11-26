Движение транспорта через пункт пропуска "Бенякони" может быть затруднено ночью 27 ноября

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта через пункт пропуска "Бенякони" на белорусско-литовской границе может быть затруднено ночью 27 ноября, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

В пункте пропуска "Шальчининкай" (с белорусской стороны "Бенякони") продолжается ремонт дорожного покрытия на въезд в Литву. В связи с этим с 1.00 до 4.00 27 ноября на погранпереходе "Бенякони - Шальчининкай" ожидаются перебои и задержки в пропуске лиц и транспортных средств через границу.

Госпогранкомитет рекомендует учитывать данную информацию при пересечении белорусско-литовской границы и по возможности выбирать альтернативные маршруты движения.-0-