8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта через пункты пропуска на границе с Литвой может быть затруднено, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

По информации таможенной службы Литвы, до 15 декабря возможны затруднения при пересечении границы в пунктах пропуска "Райгардас", "Шальчининкай" и "Лаворишкес" (с белорусской стороны - "Привалка", "Бенякони" и "Котловка"). Это связано с работами по модернизации и ремонту оборудования по управлению движением.

Госпогранкомитет рекомендует гражданам, пересекающим границу с Литвой, учитывать эту информацию и заранее планировать маршруты. Следить за обстановкой перед пунктами пропуска в режиме онлайн можно на информационном портале пограничного ведомства.-0-