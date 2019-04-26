Двойное подтверждение заказа услуг по интернет-подписке будет внедрено в Беларуси

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации инициирует внедрение операторами сотовой подвижной электросвязи двойного подтверждения абонентами заказа услуг по интернет-подписке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

В настоящее время операторами сотовой подвижной электросвязи при оказании своим абонентам дополнительных услуг по предоставлению доступа к ресурсам, размещенным в интернете, принимаются меры по организации процедуры заказа услуги так, чтобы минимизировать ошибочные действия абонента по ее заказу. Вместе с тем от абонентов продолжают поступать обращения по вопросам интернет-подписки.

"Двойное подтверждение при заказе услуг однозначно определит действия абонента и позволит исключить неосознанные или случайные подписки", - отметили в Минсвязи.

Операторы сотовой подвижной электросвязи планируют завершить внедрение процедуры двойного подтверждения до 1 июля 2019 года.-0-