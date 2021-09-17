Двойной праздник в Minsk World! Новоселов встречают дома "Мумбаи" и "Бангкок"!

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 17 сентября 2021
Минск Переменная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:10 Костевич: День народного единства станет новым поводом осознать общность мыслей и желаний белорусов Общество
10:05 В Гомельском районе велосипедист-подросток попал под колеса легковушки Происшествия
10:02 В Мельбурне прошла акция протеста против коронавирусных ограничений В мире
10:01 Жителя Пинска будут судить за незаконный оборот маковой соломы в составе преступной группы Происшествия
10:00 КГК отметил отсутствие серьезных нарушений в ходе вступительной кампании Общество
09:58 Жительницу Барановичей приговорили к 2,5 года "химии" за смертельное ДТП с подростком Происшествия
09:56 Белорусские парламентарии приступили к мониторингу выборов в Госдуму России Политика
09:55 Очевидец спас двоих мужчин из горящей постройки в Дзержинске Происшествия
09:51 Казахстан предлагает создать в Алматы гуманитарный хаб ШОС для доставки международной помощи Афганистану Политика
09:50 Индия считает главными проблемами региона ШОС безопасность и дефицит доверия Политика
09:46 ГАИ Минска усилила контроль за соблюдением скоростных режимов Регионы
09:34 Работники МЧС за сутки отыскали 10 заблудившихся в лесах Происшествия
09:26 Рахмон: хотим видеть Афганистан свободным от терроризма и наркотиков, мирным и единым Политика
09:26 В Минском районе из-за аварии без воды было 269 домов Происшествия
09:19 В Молодечненском районе пожаром уничтожено 30 т соломы Происшествия
09:18 Рахмон: ШОС утвердилась в качестве эффективного механизма многостороннего партнерства Политика
09:01 Щекин: День народного единства стал воплощением мечты многих поколений, боровшихся за справедливость Общество
09:00 Двойной праздник в Minsk World! Новоселов встречают дома "Мумбаи" и "Бангкок"! Общество
09:00 Белорусская цементная компания подвела итоги I полугодия  Экономика
08:55 Сведения из банка правонарушений можно будет получить на портале электронных услуг Общество
08:38 Лукашенко принимает участие в саммите ШОС. Какие интересы у Беларуси в этой организации? Президент
08:35 В Пружанском районе спасатели нашли потерявшуюся при сборе грибов женщину Происшествия
08:31 Умерла американская актриса Джейн Пауэлл В мире
08:18 Купаловские чтения пройдут сегодня в Могилеве Культура
08:16 При обрушении эстакады в Индии пострадали 13 человек В мире
08:06 Бранцевич: региональная политика государства направлена на то, чтобы люди хотели жить на своей земле Экономика
08:02 В Японии произошло извержение вулкана В мире
07:55 В России с 17 по 19 сентября проходят выборы различных уровней В мире
07:51 Открытый чемпионат по скоростной сборке спилс-карт Беларуси пройдет сегодня в Могилеве Регионы
07:47 Валерий Малашко: в праздновании Дня народного единства не только исторический, но и сакральный смысл Общество
Все новости
Все новости
Общество
17 сентября 2021, 09:00

Двойной праздник в Minsk World! Новоселов встречают дома "Мумбаи" и "Бангкок"!

Осень – лучшее время для новоселья! Именно поэтому в квартале "Азия" многофункционального комплекса Minsk World было решено устроить двойной праздник в двух готовых домах по соседству! На днях ключи от своих квартир в новостройках "Мумбаи" и "Бангкок" получили первые жильцы.

Хотите также? В этих готовых домах еще можно приобрести недвижимость! Позвоните по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465 и получите всю необходимую информацию. А лучше приходите в наши офисы по улице Мстиславца, 9 и Мстиславца,11 возле станции метро "Восток". Наши менеджеры работают ежедневно!

Предложение доступно не только жителям Минска! Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны!

Дома "Мумбаи" и "Бангкок" - высотные акценты квартала "Азия", расположенного вдоль улиц Кижеватова и Казинца. На их создание архитекторов Minsk World вдохновили одноименные азиатские мегаполисы с их небоскребами.

Приемка каждого дома длится несколько дней, чтобы все без спешки могли получить ключи
Приемка каждого дома длится несколько дней, чтобы все без спешки могли получить ключи

Оба дома находятся на южной стороне квартала, в пешей доступности - остановки наземного транспорта и две крупные городские магистрали, с которых будет удобно попасть в любую точку столицы. Также в пределах комплекса есть две станции метро – "Ковальская Слобода" уже работает, "Аэродромная" еще строится.

Хорошую инфраструктуру и транспортное сообщение квартала оценили супругу Душевские. Они надеются, что в ближайшее время здесь появятся детские сады, школы и магазины, чтобы жить было еще комфортнее.

Супруги Душевские оценили хорошую инфраструктуру комплекса
Супруги Душевские оценили хорошую инфраструктуру комплекса

Елена рассказала, что работает в коммунальной системе и побывала во многих новостройках столицы: дом "Бангкок" выделяется среди других.

"Заходишь в лобби и сразу поднимается настроение благодаря красочному и яркому интерьеру", - поделилась впечатлениями она.

Так выглядит лобби дома "Бангкок"
Так выглядит лобби дома "Бангкок"

Девушка также заметила, что "в квартале есть игровые площадки для детей разных возрастов". Занятие по душе смогут найти для себя не только малыши, но и подростки, так как в квартале есть скейт-парк и зона воркаута.

В квартале есть площадки для детей и взрослых
В квартале есть площадки для детей и взрослых

Закрытая дворовая территория квартала "Азия" понравилась и Павлу Калинченко.

"Одно из лучших решений – сделать кварталы с закрытой дворовой территорией, где можно свободно жить и дышать", - заметил он.

Павел Калинченко купил квартиру в доме "Мумбаи"
Павел Калинченко купил квартиру в доме "Мумбаи"

По словам Павла, важным для него требованием была также удобная транспортная развязка с прямым выездом на МКАД и возможность жить на высоком этаже. Именно поэтому и выбрал дом "Мумбаи" в этом квартале.

"Я сравнивал предложения у многих застройщиков. Возможность взять в рассрочку – это действительно вишенка на торте", - подчеркнул мужчина.

Он также поблагодарил менеджеров отдела продаж за то, что помогли оперативно подобрать квартиру, которая полностью соответствует его требованиям.

Все кварталы жилого комплекса Minsk World – просторные и функциональные. Внутри "Азии" запроектирован административно-торговый центр и детский сад, детские и спортивные площадки, парковки для велосипедов, зеленые зоны для отдыха и выгула домашних питомцев.

Транзитное движение транспорта исключено, а значит дети будут в безопасности
Транзитное движение транспорта исключено, а значит дети будут в безопасности

При строительстве многофункционального комплекса Minsk World используется концепция "город в городе", поэтому для жильцов создана удобная инфраструктура – появятся медицинские центры и поликлиника, школы и детские сады, кафе и рестораны, самый большой в стране торгово-развлекательный центр с паркингом и Деловой квартал МФЦ.

Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр
Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр

По словам клиентки Зои, такой продуманный стиль застройки позволит жить и работать в Minsk World разным людям. Район отлично подойдет молодым семьям и холостякам, пенсионерам и студентам.

Клиентка Зоя приехала получать ключи от квартиры в доме "Бангкок" вместе с сыном
Клиентка Зоя приехала получать ключи от квартиры в доме "Бангкок" вместе с сыном

"Дома строятся быстро и качественно. Квартира полностью соответствует описанию. Во время приемки я не заметила никаких недостатков, все сделано очень хорошо, поэтому могу сказать в адрес застройщика только слова благодарности", - поделилась впечатлениями она.

Женщина добавила, что выбрала квартал "Азия" случайно, но осталась довольна, в том числе, и демократичными ценами. Ценовая политика компании делает жилье доступным для всех желающих.

Дома "Мумбаи" и "Бангкок" возвышаются на 25 этажей, они похожи по техническим и качественным характеристикам. При возведении используется конструктивная схема с монолитным каркасом, которая позволяет разработать сразу несколько удобных вариантов по перепланировке жилых помещений.

Возле каждого дома – благоустроенная территория
Возле каждого дома – благоустроенная территория

Квартиры в домах – свободной планировки, площадь варьируется от 28 до 75 квадратных метров. Высота потолков на первом этаже и последнем этажах – 3 метра, на этажах от второго до двадцать пятого – 2,7 метра. В каждом доме – по три лифта OTIS, один из которых – панорамный.

Так выглядит лобби в доме "Мумбаи"
Так выглядит лобби в доме "Мумбаи"

Клиент Евгений Мальгин признался, что работает в сфере недвижимости и хорошо знает рынок жилой недвижимости Минска. Именно поэтому он уверен, что соотношение цены и качества застройки в Minsk World – оптимальное.

Евгений Мальгин купил квартиру в доме "Мумбаи"
Евгений Мальгин купил квартиру в доме "Мумбаи"

"Немногие застройщики в Минске могут предложить жилье такого уровня. На приемке изучил квартиру – аккуратные окна, хорошая стяжка. Одно из основных требований – планировка должна быть адекватной и я мог бы использовать квадратные метры так, как захочу. Я смотрел все планировки в доме и все они были очень хорошими", - рассказал Евгений.

Екатерина Бладыко в восторге от своей квартиры в доме "Бангкок"
Екатерина Бладыко в восторге от своей квартиры в доме "Бангкок"

Екатерина Бладыко сравнила знакомство с новой квартирой с визитом в дорогой отель.

"Очень красиво и чисто, просто восторг", - не смогла сдержать эмоций клиентка. Ей понравилось все: просторная и светлая квартира, хороший район и красивый квартал.

По ее словам, выбор в пользу Minsk World был очевиден: комплекс пользуется популярностью, на приобретение недвижимости постоянно действуют выгодные предложения.

"Для молодой семьи здесь будет все, что нужно, поэтому только "Минск Мир" - самый оптимальный вариант", - заключила Елена.

Кроме домов "Мумбаи" и "Бангкок" в квартале "Азия" есть еще четыре готовых дома -"Токио", "Гонконг", "Нью-Дели" и "Джакарта" - и четыре строящихся – "Киото", "Сеул", "Манила" и "Куала-Лумпур".

Выбирайте недвижимость на любой вкус!

Купить квартиры в домах "Мумбаи" и "Бангкок" и других новостройках многофункционального жилого комплекса Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Логойск, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Minsk World – выгодные инвестиции в счастливое будущее!

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
жилье Минск
Новости рубрики Общество
Костевич: День народного единства станет новым поводом осознать общность мыслей и желаний белорусов
Фото из архива КГК отметил отсутствие серьезных нарушений в ходе вступительной кампании
Николай Щекин. Фото из архива Щекин: День народного единства стал воплощением мечты многих поколений, боровшихся за справедливость
Фото из архива Сведения из банка правонарушений можно будет получить на портале электронных услуг
Фото из архива Валерий Малашко: в праздновании Дня народного единства не только исторический, но и сакральный смысл
Фото из архива Более 38 тыс. человек приняли участие в акции БЖД "Дети и безопасность"
Главное
Фото kokhinavruz.tj Лукашенко принимает участие в саммите ШОС. Какие интересы у Беларуси в этой организации?
Лукашенко: пусть народное единство станет источником величайшей духовной силы для будущих поколений
Головченко вручил таможенникам государственные награды
Двойной праздник в Minsk World! Новоселов встречают дома "Мумбаи" и "Бангкок"!
Топ-новости
Картина дня: саммит ОДКБ, изменение безвизового въезда в Беларусь и открытие сезона осенней охоты
Компания Huawei представила доклад на региональном цифровом форуме #GBCregions в Гомеле
Изменен порядок безвизового въезда в Беларусь
Шумилин: новая госпрограмма станет драйвером построения инновационной экономики
Белорусская цементная компания подвела итоги I полугодия 
Порядок вакцинации против гриппа и COVID-19 разработан в Беларуси
10-миллионный талон по QR через Оплати™ приобрела жительница Барановичей. Ей вручили смартфон
Щекин: День народного единства стал воплощением мечты многих поколений, боровшихся за справедливость
Parimatch и ФК "Ювентус" продолжают сотрудничество и обещают новые кросс-промо кампании в сезоне 2021/22
Лидеры ОДКБ по итогам саммита в Душанбе подписали пакет документов
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1967 пациентов с COVID-19, выписаны 1589
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17 сентября из-за сильных дождей
Пиневич: в Беларуси на развитие кардиологической службы направляются огромные ресурсы
Кому с 10.10.2021 понадобится касса? Вероятно, и вам тоже
Первый в республике Музей народного единства открывается в Барановичах
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.