Двойной праздник в Minsk World! Новоселов встречают дома "Мумбаи" и "Бангкок"!

Осень – лучшее время для новоселья! Именно поэтому в квартале "Азия" многофункционального комплекса Minsk World было решено устроить двойной праздник в двух готовых домах по соседству! На днях ключи от своих квартир в новостройках "Мумбаи" и "Бангкок" получили первые жильцы.
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Дома "Мумбаи" и "Бангкок" - высотные акценты квартала "Азия", расположенного вдоль улиц Кижеватова и Казинца. На их создание архитекторов Minsk World вдохновили одноименные азиатские мегаполисы с их небоскребами.
Оба дома находятся на южной стороне квартала, в пешей доступности - остановки наземного транспорта и две крупные городские магистрали, с которых будет удобно попасть в любую точку столицы. Также в пределах комплекса есть две станции метро – "Ковальская Слобода" уже работает, "Аэродромная" еще строится.
Хорошую инфраструктуру и транспортное сообщение квартала оценили супругу Душевские. Они надеются, что в ближайшее время здесь появятся детские сады, школы и магазины, чтобы жить было еще комфортнее.
Елена рассказала, что работает в коммунальной системе и побывала во многих новостройках столицы: дом "Бангкок" выделяется среди других.
"Заходишь в лобби и сразу поднимается настроение благодаря красочному и яркому интерьеру", - поделилась впечатлениями она.
Девушка также заметила, что "в квартале есть игровые площадки для детей разных возрастов". Занятие по душе смогут найти для себя не только малыши, но и подростки, так как в квартале есть скейт-парк и зона воркаута.
Закрытая дворовая территория квартала "Азия" понравилась и Павлу Калинченко.
"Одно из лучших решений – сделать кварталы с закрытой дворовой территорией, где можно свободно жить и дышать", - заметил он.
По словам Павла, важным для него требованием была также удобная транспортная развязка с прямым выездом на МКАД и возможность жить на высоком этаже. Именно поэтому и выбрал дом "Мумбаи" в этом квартале.
"Я сравнивал предложения у многих застройщиков. Возможность взять в рассрочку – это действительно вишенка на торте", - подчеркнул мужчина.
Он также поблагодарил менеджеров отдела продаж за то, что помогли оперативно подобрать квартиру, которая полностью соответствует его требованиям.
Все кварталы жилого комплекса Minsk World – просторные и функциональные. Внутри "Азии" запроектирован административно-торговый центр и детский сад, детские и спортивные площадки, парковки для велосипедов, зеленые зоны для отдыха и выгула домашних питомцев.
При строительстве многофункционального комплекса Minsk World используется концепция "город в городе", поэтому для жильцов создана удобная инфраструктура – появятся медицинские центры и поликлиника, школы и детские сады, кафе и рестораны, самый большой в стране торгово-развлекательный центр с паркингом и Деловой квартал МФЦ.
По словам клиентки Зои, такой продуманный стиль застройки позволит жить и работать в Minsk World разным людям. Район отлично подойдет молодым семьям и холостякам, пенсионерам и студентам.
"Дома строятся быстро и качественно. Квартира полностью соответствует описанию. Во время приемки я не заметила никаких недостатков, все сделано очень хорошо, поэтому могу сказать в адрес застройщика только слова благодарности", - поделилась впечатлениями она.
Женщина добавила, что выбрала квартал "Азия" случайно, но осталась довольна, в том числе, и демократичными ценами. Ценовая политика компании делает жилье доступным для всех желающих.
Дома "Мумбаи" и "Бангкок" возвышаются на 25 этажей, они похожи по техническим и качественным характеристикам. При возведении используется конструктивная схема с монолитным каркасом, которая позволяет разработать сразу несколько удобных вариантов по перепланировке жилых помещений.
Квартиры в домах – свободной планировки, площадь варьируется от 28 до 75 квадратных метров. Высота потолков на первом этаже и последнем этажах – 3 метра, на этажах от второго до двадцать пятого – 2,7 метра. В каждом доме – по три лифта OTIS, один из которых – панорамный.
Клиент Евгений Мальгин признался, что работает в сфере недвижимости и хорошо знает рынок жилой недвижимости Минска. Именно поэтому он уверен, что соотношение цены и качества застройки в Minsk World – оптимальное.
"Немногие застройщики в Минске могут предложить жилье такого уровня. На приемке изучил квартиру – аккуратные окна, хорошая стяжка. Одно из основных требований – планировка должна быть адекватной и я мог бы использовать квадратные метры так, как захочу. Я смотрел все планировки в доме и все они были очень хорошими", - рассказал Евгений.
Екатерина Бладыко сравнила знакомство с новой квартирой с визитом в дорогой отель.
"Очень красиво и чисто, просто восторг", - не смогла сдержать эмоций клиентка. Ей понравилось все: просторная и светлая квартира, хороший район и красивый квартал.
По ее словам, выбор в пользу Minsk World был очевиден: комплекс пользуется популярностью, на приобретение недвижимости постоянно действуют выгодные предложения.
"Для молодой семьи здесь будет все, что нужно, поэтому только "Минск Мир" - самый оптимальный вариант", - заключила Елена.
Кроме домов "Мумбаи" и "Бангкок" в квартале "Азия" есть еще четыре готовых дома -"Токио", "Гонконг", "Нью-Дели" и "Джакарта" - и четыре строящихся – "Киото", "Сеул", "Манила" и "Куала-Лумпур".
Выбирайте недвижимость на любой вкус!
Купить квартиры в домах "Мумбаи" и "Бангкок" и других новостройках многофункционального жилого комплекса Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).
Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Логойск, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!
Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
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