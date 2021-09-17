Двойной праздник в Minsk World! Новоселов встречают дома "Мумбаи" и "Бангкок"!

Осень – лучшее время для новоселья! Именно поэтому в квартале "Азия" многофункционального комплекса Minsk World было решено устроить двойной праздник в двух готовых домах по соседству! На днях ключи от своих квартир в новостройках "Мумбаи" и "Бангкок" получили первые жильцы.

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Дома "Мумбаи" и "Бангкок" - высотные акценты квартала "Азия", расположенного вдоль улиц Кижеватова и Казинца. На их создание архитекторов Minsk World вдохновили одноименные азиатские мегаполисы с их небоскребами.

Приемка каждого дома длится несколько дней, чтобы все без спешки могли получить ключи

Оба дома находятся на южной стороне квартала, в пешей доступности - остановки наземного транспорта и две крупные городские магистрали, с которых будет удобно попасть в любую точку столицы. Также в пределах комплекса есть две станции метро – "Ковальская Слобода" уже работает, "Аэродромная" еще строится.

Хорошую инфраструктуру и транспортное сообщение квартала оценили супругу Душевские. Они надеются, что в ближайшее время здесь появятся детские сады, школы и магазины, чтобы жить было еще комфортнее.

Супруги Душевские оценили хорошую инфраструктуру комплекса

Елена рассказала, что работает в коммунальной системе и побывала во многих новостройках столицы: дом "Бангкок" выделяется среди других.

"Заходишь в лобби и сразу поднимается настроение благодаря красочному и яркому интерьеру", - поделилась впечатлениями она.

Так выглядит лобби дома "Бангкок"

Девушка также заметила, что "в квартале есть игровые площадки для детей разных возрастов". Занятие по душе смогут найти для себя не только малыши, но и подростки, так как в квартале есть скейт-парк и зона воркаута.

В квартале есть площадки для детей и взрослых

Закрытая дворовая территория квартала "Азия" понравилась и Павлу Калинченко.

"Одно из лучших решений – сделать кварталы с закрытой дворовой территорией, где можно свободно жить и дышать", - заметил он.

Павел Калинченко купил квартиру в доме "Мумбаи"

По словам Павла, важным для него требованием была также удобная транспортная развязка с прямым выездом на МКАД и возможность жить на высоком этаже. Именно поэтому и выбрал дом "Мумбаи" в этом квартале.

"Я сравнивал предложения у многих застройщиков. Возможность взять в рассрочку – это действительно вишенка на торте", - подчеркнул мужчина.

Он также поблагодарил менеджеров отдела продаж за то, что помогли оперативно подобрать квартиру, которая полностью соответствует его требованиям.

Все кварталы жилого комплекса Minsk World – просторные и функциональные. Внутри "Азии" запроектирован административно-торговый центр и детский сад, детские и спортивные площадки, парковки для велосипедов, зеленые зоны для отдыха и выгула домашних питомцев.

Транзитное движение транспорта исключено, а значит дети будут в безопасности

При строительстве многофункционального комплекса Minsk World используется концепция "город в городе", поэтому для жильцов создана удобная инфраструктура – появятся медицинские центры и поликлиника, школы и детские сады, кафе и рестораны, самый большой в стране торгово-развлекательный центр с паркингом и Деловой квартал МФЦ.

Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр

По словам клиентки Зои, такой продуманный стиль застройки позволит жить и работать в Minsk World разным людям. Район отлично подойдет молодым семьям и холостякам, пенсионерам и студентам.

Клиентка Зоя приехала получать ключи от квартиры в доме "Бангкок" вместе с сыном

"Дома строятся быстро и качественно. Квартира полностью соответствует описанию. Во время приемки я не заметила никаких недостатков, все сделано очень хорошо, поэтому могу сказать в адрес застройщика только слова благодарности", - поделилась впечатлениями она.

Женщина добавила, что выбрала квартал "Азия" случайно, но осталась довольна, в том числе, и демократичными ценами. Ценовая политика компании делает жилье доступным для всех желающих.

Дома "Мумбаи" и "Бангкок" возвышаются на 25 этажей, они похожи по техническим и качественным характеристикам. При возведении используется конструктивная схема с монолитным каркасом, которая позволяет разработать сразу несколько удобных вариантов по перепланировке жилых помещений.

Возле каждого дома – благоустроенная территория

Квартиры в домах – свободной планировки, площадь варьируется от 28 до 75 квадратных метров. Высота потолков на первом этаже и последнем этажах – 3 метра, на этажах от второго до двадцать пятого – 2,7 метра. В каждом доме – по три лифта OTIS, один из которых – панорамный.

Так выглядит лобби в доме "Мумбаи"

Клиент Евгений Мальгин признался, что работает в сфере недвижимости и хорошо знает рынок жилой недвижимости Минска. Именно поэтому он уверен, что соотношение цены и качества застройки в Minsk World – оптимальное.

Евгений Мальгин купил квартиру в доме "Мумбаи"

"Немногие застройщики в Минске могут предложить жилье такого уровня. На приемке изучил квартиру – аккуратные окна, хорошая стяжка. Одно из основных требований – планировка должна быть адекватной и я мог бы использовать квадратные метры так, как захочу. Я смотрел все планировки в доме и все они были очень хорошими", - рассказал Евгений.

Екатерина Бладыко в восторге от своей квартиры в доме "Бангкок"

Екатерина Бладыко сравнила знакомство с новой квартирой с визитом в дорогой отель.

"Очень красиво и чисто, просто восторг", - не смогла сдержать эмоций клиентка. Ей понравилось все: просторная и светлая квартира, хороший район и красивый квартал.

По ее словам, выбор в пользу Minsk World был очевиден: комплекс пользуется популярностью, на приобретение недвижимости постоянно действуют выгодные предложения.

"Для молодой семьи здесь будет все, что нужно, поэтому только "Минск Мир" - самый оптимальный вариант", - заключила Елена.

Кроме домов "Мумбаи" и "Бангкок" в квартале "Азия" есть еще четыре готовых дома -"Токио", "Гонконг", "Нью-Дели" и "Джакарта" - и четыре строящихся – "Киото", "Сеул", "Манила" и "Куала-Лумпур".

Выбирайте недвижимость на любой вкус!

Купить квартиры в домах "Мумбаи" и "Бангкок" и других новостройках многофункционального жилого комплекса Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Логойск, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

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