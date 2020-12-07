Двор – для людей, а не для машин. Современные жилые комплексы способны изменить психологию автовладельцев

Вопрос, куда пристроить машину на ночь, волнует жителей всех крупных городов. В Риме и Париже стали популярны малышки "Смарты" и "Зои", которые можно парковать к тротуару перпендикулярно – по два авто на одном машиноместе. В Барселоне строят подземные паркинги под кварталами исторической многоэтажной застройки. В Вене просто ограничивают въезд для "чужаков" в определенные районы города. Все более острой проблема парковки становится и в Минске.

По статистике, сейчас в белорусской столице зарегистрировано более 820 тысяч автомобилей. Если учесть транспорт из других регионов, можно смело утверждать, что каждую ночь в Минске более миллиона автомобилей замирают до утра в режиме "паркинг".

Где? А где получится. Вдоль обочин улиц, на которых парковка не запрещена. В местных проездах. Во дворах. На тротуарах. И даже на зеленых зонах и детских площадках! Ведь даже по самым оптимистичным оценкам, оборудованные в городе стоянки и паркинги способны вместить менее 300 тысяч машин.

Ситуация, безусловно, будет меняться по мере развития города. Когда на смену старой застройке повсеместно придут новый жилые комплексы, в которых проектировщики сразу пытаются предусмотреть решения парковочного вопроса.

Но есть важный нюанс – психология!

Нам необходимо смириться с мыслью, что желание поставить свой автомобиль у подъезда или под окном осуществимо только в одном случае – если жить в собственном доме, как в "одноэтажной Америке". Многоквартирные дома такой роскоши предоставить не могут по определению!

Представьте себе большой современный дом высотой в 25 этажей и состоящий из нескольких секций, в котором есть 500 квартир. Если во дворе этого дома обустроить открытую парковку на 500 автомобилей, для этого потребуется целый гектар столичной земли!

Это и вопрос жилищного комфорта: захочется ли вам жить в доме, двор которого представляет из себя автостоянку, как у большого гипермаркета? Где нет ни детской, ни спортивной площадки, ни газонов и деревьев, ни дорожек и лавочек – зато одни автомобили!

Именно поэтому современные жилые комплексы предлагают альтернативные варианты размещения транспорта.

Жителям комплекса "Вивальди", который построен в Уручье, кроме плоскостных автостоянок на придомовой территории для хранения автотранспорта предложен открытый паркинг. Его адрес – улица Ложинская, 6, буквально напротив комплекса. В нем 4 этажа и 278 мест, которые можно как приобрести, так и снять в аренду. В паркинге обеспечено видеонаблюдение, система контроля доступа и круглосуточный дежурный. Очень удобное решение!

Паркинг на ул. Ложинская, 6

Или возьмем известный комплекс "Маяк Минска", который изменил городское пространство около Национальной библиотеки, превратив неказистый пустырь в современный и удобный для жизни квартал. Только вот с парковками для автомобилей здесь не просто. Но есть одно "но", и оно принципиально меняет ситуацию.

Во-первых, буквально напротив комплекса – огромная парковка у Национальной библиотеки, и если не лениться пройти сотню метров, с парковкой машины проблем никогда не возникнет.

Напротив комплекса "Маяк Минска" – огромная парковка у Национальной библиотеки

Во-вторых, уже несколько лет открыт паркинг на улице Мстиславца, 13 – рядом с ТРЦ "Дана Молл". Здесь четыре этажа застекленного пространства – паркинг считается закрытым. В нем 219 мест для продажи и сдачи в аренду, есть охрана и видеонаблюдение, а также система контроля доступа – чужие к машинам не пройдут. Думаете, все места здесь разобраны и забронированы? Совсем нет! Можно жаловаться на отсутствие места для автомобиля во дворе, и при этом никак не соглашаться с очевидным фактом – проблема ведь решаемая!

Для тех жителей "Маяка Минска", кто решит обустроить свою автомобильную жизнь с комфортом, подскажем еще два адреса.

Первый – подземный паркинг под домами по ул. Мстиславца 10-12, в котором 96 мест. Машины под охраной, обеспечено видеонаблюдение, паркинг уже введен в эксплуатацию.

Подземный паркинг по ул. Мстислава 10-12

Второй адрес – на улице Скорины, возле Дома милосердия. Четыре этажа открытого паркинга и 640 стояночных мест с охраной – здание практически готово, запуск состоится в ближайшие дни, еще до Нового года.

Паркинг около комплекса "Маяк Минска" на улице Скорины, возле Дома милосердия

Итого – тысяча машин может покинуть дворы "Маяка Минска", было бы желание владельцев!

Для жителей комплекса "Парк Челюскинцев" в ближайшее время откроется открытый девятиэтажный паркинг на улице Макаенка, 9. Это 999 охраняемых мест – и буквально через улицу от комплекса! Также в комплексе предусмотрены оборудованные парковочные места и под жилыми домами.

Строящийся паркинг на 999 мест на улице Макаенка, 9

Очень внимательно к проблемам парковки машин относятся в суперсовременном многофункциональном комплексе Minsk World. Здесь для удобства жителей автомобили вообще убрали из дворов – плоскостные стоянки размещаются только по периметру жилых кварталов. А для комфортного размещения автотранспорта строятся паркинги. Первый из них, на улице Германовской, 7, работает уже больше года. Эту буквально по соседству с первым в комплексе полностью завершенным кварталом "Эмиратс". Паркинг готов предложить на девяти открытых этажах 794 места с автотоматизированным доступом, видеонаблюдением и круглосуточной охраной.

Паркинг в комплексе Minsk World

Более того, застройщики понимают, что парковочными местами необходимо оборудовать и административные здания, тем более, если они располагаются в центре города, где найти место для автомобиля всегда не просто. В бизнес-центре "БК Капитал Палас" на Октябрьской площади, который уже заселяет первых арендаторов, будет работать закрытый двухэтажный паркинг на 176 автомобилей. Арендовать места здесь можно будет как с почасовой оплатой, так и на длительный период – например, на месяц. Удобно как для тех, кто работает в бизнес-центре, так и для тех, кто в самое сердце столицы приехал по делам. Оставить машину под охраной и без опасения встречи с эвакуатором – такой комфорт оценит каждый автовладелец!

В бизнес-центре "БК Капитал Палас" будет работать закрытый двухэтажный паркинг на 176 автомобилей

Многофункциональные комплексы меняют не только облик Минска, делая его более современным и комфортным. Они меняют и нашу психологию комфортной городской жизни. Специалисты говорят, что городской автомобиль используется лишь 5% времени своего существования, а 95% – стоит. Где будет автомобиль дожидаться своего хозяина – решать, безусловно, владельцу. Но каждый, кто хоть раз встречался с "творчеством" дворовых вандалов, или чье авто попадало под град или свалившееся от шквального ветра дерево, понимает все преимущества, которые дарят паркинги.

И ведь места не обязательно приобретать – их можно оформить в аренду!

И сделать свою жизнь комфортнее, а двор – уютнее.

По вопросам аренды и продажи машиномест в готовых и строящихся паркингах можно обратиться в офисы продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

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