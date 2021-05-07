Дворец Независимости ко Дню Победы превратился в художественную галерею, на экскурсии побывали ветераны

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии одного из самых значимых для Беларуси праздников - Дня Победы в Великой Отечественной войне - во Дворце Независимости прошла экскурсия для ветеранов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, передает корреспондент БЕЛТА.

От имени главы государства гостей тепло приветствовала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт. Она поздравила всех с приближающимся праздником. Тем, кто сегодня пришел во Дворец Независимости, о важности Дня Победы рассказывать не нужно: для каждого из них это глубоко личная история, отзывающаяся в сердце болью до сих пор, даже через многие десятки лет.

Подарком к празднику Победы для гостей Дворца Независимости стала тематическая выставка. Таким образом сегодня здесь возобновилась традиция проведения культурных мероприятий, прервавшаяся на некоторое время из-за пандемии.

Сразу при входе в Зале торжественных церемоний участников экскурсии встречал стенд с, пожалуй, самыми дорогими сердцу реликвиями Великой Победы, пусть и только их копиями: Знамя Победы (штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на крыше здания Рейхстага в Берлине военнослужащими Красной армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария) и копия акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

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Фото Максима Гучека