Дворец Независимости на несколько дней превратился в детскую "Планету фантазий"

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Дворце Независимости 4-6 января проходит интерактивное новогоднее представление "Планета фантазий", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гостями праздника стали дети и подростки, добившиеся особых успехов в учебе, творчестве и спорте, ребята из многодетных и приемных семей со всех регионов Беларуси. Новогоднее представление проходит в течение трех дней, на каждый из концертов приглашены около 200-250 маленьких белорусов.

Всего в концерте участвуют около 200 артистов, в том числе детские цирковой и хореографический коллективы, а также аниматоры, развлекающие ребят перед началом представления.

Помимо сказочной программы, для ребят во Дворце Независимости подготовлена зона для игр и развлечений. Здесь можно поучаствовать в мастер-классах по созданию новогодних поделок и фигур из воздушных шаров, сделать аквагрим и фото на память, развлечься на аттракционах виртуальной реальности.-0-

Фото Сергея Шелега