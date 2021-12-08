Дворец Независимости получил отличную оценку жюри и участников международного конкурса пианистов

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гостями Дворца Независимости сегодня стали участники и члены жюри международного конкурса пианистов "Минск-2021", который проходит в эти дни в белорусской столице: студенты и преподаватели Белорусской государственной академии музыки, представители музыкальных вузов, консерваторий России, Казахстана, Узбекистана, Молдовы. Вместе с ними на экскурсии побывали и работники Большого театра Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Такие статусные события в культурной жизни Беларуси, как международный конкурс пианистов, проводятся редко и тем ценнее эта возможность для молодых талантов проявить себя, а для профессионалов - убедиться в преемственности поколений и продолжении выдающейся фортепианной школы. Как рассказала корреспонденту БЕЛТА ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова, конкурс организован в белорусской столице после перерыва в 7 лет. Причем выдержан его международный формат, что особо важно в нынешней непростой эпидемиологической обстановке. На участие в состязании было подано 52 заявки, конкурсанты представляют 7 стран, включая государства СНГ и Китай. А в жюри - представители музыкальных вузов, консерваторий Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Молдовы и Армении.

Состояться конкурсу помогло непосредственное участие государства, подчеркнула Екатерина Дулова. Его организация, проведение и наполнение призового фонда - полностью за счет бюджетного финансирования. В соответствии с мировыми стандартами предусмотрены три главных премии и столько же поощрительных, общий призовой фонд - 30 тыс. евро.

После выступлений молодых талантов на лучших акустических площадках Беларуси - в Белгосфилармонии и Академии музыки - жюри отобрало 6 финалистов - по два представителя из Беларуси и России, а также из Узбекистана и Казахстана. Уже завтра, 9 декабря состоится третий тур, на котором определят победителей.

Во Дворце Независимости конкурсантов, членов жюри и других участников экскурсии тепло приветствовала пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт. Когда она выступает в роли гида, все слушают с неподдельным интересом и вниманием, так как рассказ обычно наполнен деталями и подробностями, которые известны лишь небольшому кругу участников событий и звучат как откровение для широкой публики.

По сложившимся традициям, экскурсия началась с самого большого церемониального зала не только во дворце, но и в целом в стране - с Зала торжественных церемоний. Это место, где проводятся важные для Беларуси масштабные, зрелищные мероприятия. Например, инаугурация Президента, чествование олимпийцев, талантливой молодежи, Новогодний бал и бал выпускников.

Привычный рассказ про интерьеры Зала торжественных церемоний и про знамена времен БССР (символ развитости и особых заслуг республик СССР), расположенные у лестницы на второй этаж, Наталья Эйсмонт сопроводила интересным личным наблюдением. По ее словам, среди журналистов бытовала шутка, что эти знамена специально расположены у лестницы, по которой чиновники обычно поднимаются в зал совещаний с участием главы государства. Таким образом, им, чиновникам, якобы еще раз напоминают о наличии плановых показателей работы и развития и о необходимости их выполнять и перевыполнять.

С неизменным интересом участники экскурсии выслушали про Зеленый зал - место, вошедшее в мировую историю. Здесь проходили переговоры в нормандском формате по урегулированию конфликта в Донбассе в феврале 2015 года. Любопытный нюанс, о котором было упомянуто, - встречу пришлось организовать очень быстро, для ее подготовки отводились всего лишь сутки, и за это время нужно было организовать прием порядка тысячи человек. И когда лидеры стран вели многочасовые переговоры за закрытыми дверями, на небольшом "пяточке" перед залом томились в ожидании сотни журналистов и сопровождающих лиц. Были съедены килограммы драников, выпиты многие "ведра" кофе. А еще лидеры стран периодически уединялись для разговора один на один в небольшой вспомогательной комнате, вход в которую нашли сами, находясь в Зеленом зале. Ни до, ни после встречи "нормандской четверки" Зеленый зал не был таким востребованным. Его используют не так часто и в основном для деловых переговоров, например, с зарубежными инвесторами.

Знакомя экскурсантов с фотогалереей главы государства, Наталья Эйсмонт обратила внимание на неформальные личные фотографии Александра Лукашенко, сделанные до его вступления в должность Президента, и особенно - на уникальное изображение, которое здесь появилось недавно и больше нигде не представлено - это детское фото белорусского лидера.

В Зале вручения государственных наград участники экскурсии узнали о местном поверье (да, за время существования Дворца Независимости у него, как у многих знаковых сооружений, появились свои легенды, традиции и поверья): если сделать фото в этом зале, то непременно вернешься в него снова для получения государственной награды. Примечательно, что этой возможностью воспользовались как молодые музыканты, так и мэтры.

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Фото Сергея Шелега