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25 января 2021, 18:40

Дворец Независимости вновь открыл свои двери для сторонников единой и мирной Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Дворце Независимости сегодня вновь прошли экскурсии для тех, кто не словом, а делом доказал свою приверженность идеям мирной, единой и независимой Беларуси. Символ белорусской государственности и суверенитета открыл свои двери для участников автопробегов "За единую Беларусь!", передает корреспондент БЕЛТА.

Патриотов, приехавших специально ради этого события из различных регионов страны, во Дворце Независимости приветствовала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт. Она рассказала, что Александр Лукашенко не любит называть дворец своей рабочей резиденцией, хоть в его залах практически ежедневно проходят важные для страны совещания и встречи, принимают зарубежных гостей, проводят международные форумы. Поэтому несколько лет назад по инициативе главы государства было принято решение открыть здание для рядовых граждан - проводить туда всех желающих и организовывать экскурсии, сделать Дворец Независимости действительно народным.

Помимо возможности осмотреть красоту и убранство залов, экскурсия - это еще и хороший повод оценить, на что способны белорусские строители, архитекторы, дизайнеры, художники и скульпторы. На всех этапах строительства отечественные специалисты в разных сферах непосредственно участвовали в создании дворца, большинство использованных материалов - белорусского производства.

Участникам экскурсии подробно рассказали об оформлении различных залов дворца и знаковых мероприятиях, которые прошли в его стенах. Особый интерес, например, вызвал зал, где Александр Лукашенко в этот же день проводил совещание по внедрению в стране биометрических документов. А спустя несколько часов, в креслах чиновников, да и самого Президента уже делали памятные селфи участники автопробегов. Многие пришли семьями, и классическая атмосфера рабочих помещений неожиданно наполнилась искренним детским смехом.

Столь же искренни были и взрослые в своих комментариях по поводу увиденного. "Аж до мурашек. Очень неожиданно, масштабно, все очень красиво, ярко", - поделилась впечатлениями Марина Гузгэ.

Ее супруг, отвечая на вопрос, почему они решили участвовать в автопробегах, сказал: "Невозможно было остаться дома". Супруги решили не полагаться на чьи-то домыслы, а сами посмотреть, что и как происходит на мероприятиях в поддержку главы государства, действительно ли людей куда-то загоняют и заставляют участвовать. "Поехал в ЦУМ, купил флаг, и мы пошли посмотреть на людей, на их реакцию", - рассказал Андрей Гузгэ.

Он отметил, что они встретили множество таких же единомышленников, которым было важно чувствовать поддержку друг друга. "Мы бы хотели, чтобы многие из тех людей, которые сейчас считают нас врагами, чтобы они поняли настоящую истину, поменяли свое мнение. Есть очень большая надежда, что они все-таки поймут и мы будем вместе бороться за развитие страны, но никак не за разрушение", - сказал участник экскурсии.

Поделился впечатлениями и работник предприятия "Могилевхимволокно" Александр Шкадов. "Грандиозно! Самое главное, что это построено нашими строителями. Это очень хорошо. Значит, умеем строить. Это символ независимости страны. Если мы можем это строить, то мы построим и свою независимую суверенную страну", - сказал он.

Отвечая на вопрос о значении Года народного единства, могилевчанин сказал: "Да мы, собственно говоря, и не разъединялись. Мы - один народ. Были, есть и будем, кто бы что ни пытался сделать, разъединить, расколоть".

"После выборов мы решили просто всю душу отдать для того, чтобы показать, что настоящих граждан нашей страны, которые уважают свое государство, свой флаг, символику, которые уважают своего Президента, нас больше - здравомыслящих, которые любят свою страну, - сказала в беседе с журналистами архитектор и общественный деятель Ольга Вечер. - Думаю, мы все больше и больше будем оттягивать ту оппозиционную сторону, которая попала в какой-то информационный морок, и сейчас они будут от него прозревать, понимать, что наша страна идеальная для жизни".

Подобные экскурсии во Дворце Независимости для участников патриотического движения проводятся уже не в первый раз, и такая практика будет продолжена.-0-

Фото Сергея Шелега

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