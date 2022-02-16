Дворовые акции в 2020 году. Кто в них на самом деле участвовал

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты в эфире СТВ рассказали, кто участвовал в дворовых акциях в 2020 году и зачем их устраивали, сообщает БЕЛТА.

После того как люди ушли с улиц, кураторы решили сконцентрировать свои усилия во дворах.

"В приятной расслабляющей обстановке изучаются возможности человека, его характер, происходит на него психологическое влияние с целью последующей вербовки. То есть это первый этап вербовки", - сказала психолог Инга Сечко.

Политолог Александр Шпаковский также уверен, что "здесь речь идет не о каких-то чаепитиях, а о форме прикрытия мобилизационной активности к так называемой горячей весне 2021 года".

"Структура в целом такая. Подавляющее большинство там - это чем-то очень неудовлетворенная молодежь и не совсем интеллектуально развитая, скажем так", - дополнил журналист Юрий Терех.

Были предприняты все необходимые меры безопасности. "Они создавали Telegram-боты, пароли, кодовые слова", - уточнил начальник отдела ГУБОПиК МВД Юрий Ткачук.

Принцип организации - как в организованной преступной группе: конспирация, явки, вербовки, жесткая иерархия. "Люди делились на двери группы, - рассказывает задержанный. - Те, кто будет непосредственно поджигать эти покрышки. Вторая группа обсуждала варианты: с какими плакатами выходить, как перекрывать дорогу".

Причем реальные админы были замаскированы, поясняет журналист Юрий Терех. "Просто выбрали человек 30 случайных пользователей и поставили их администраторами без всяких прав. То есть ты числишься администратором, но ты просто читаешь, как обычный пользователь, - рассказал он. - Но администраторы, правда, видят журнал действий и видят, кто реально администратор и кто реально все делает. И вот это, конечно, очень пригодилось".

Только обсуждая теракты, убийства, накачивая себя ненавистью, подписчики Telegram-чатов не представляли, насколько близко находятся правоохранители.

"Любая инициатива нами будет зафиксирована. Естественно, мы примем меры по пресечению данного деструктивного поведения со стороны участников дворовых акций", - добавил начальник отдела ГУБОПиК Юрий Ткачук.-0-