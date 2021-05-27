Двух 17-летних закладчиков задержали в Минске

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержаны несовершеннолетние за распространение наркотиков в столице, сообщили БЕЛТА в МВД.

По информации оперативников, два 17-летних друга из Полоцкого района на протяжении месяца работали на интернет-магазин по продаже наркотиков. Парни приобретали крупные партии запрещенных веществ, расфасовывали их на мелкие дозы и посредством закладок распространяли в столице.

При себе у одного из несовершеннолетних обнаружено более 30 свертков по 2 г с наркотическим веществом, содержащим психотроп мефедрон.

Правоохранители устанавливают иные факты сбыта задержанными наркотиков. Действиям парней дана правовая оценка.

"Актуальной проблемой сегодня является увеличение числа учащихся, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков: задержаны более 80 человек за четыре месяца. Среди веществ, распространявшихся молодыми людьми, в основном особо опасные психотропы пара-метилэфедрон и альфа-PVP. Их потребление может привести к летальному исходу. Следует отметить, что уголовная ответственность в случае гибели потребителя предусматривает до 25 лет лишения свободы", - отметили в МВД.-0-