Двух- и трехдетная семьи становятся новым стандартом белорусского общества - Минтруда

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двух- и трехдетная семьи становятся новым стандартом белорусского общества. Подробнее о восприятии института семьи, поколенческих связей и о репродуктивных устремлениях белорусов рассказала сегодня начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Марина Артеменко на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню семьи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Счастливая семья обозначена одним из приоритетов развития в текущей пятилетке в основных программных документах страны, - сказала Марина Артеменко. - По данным социологических опросов, 98% населения считают семью важнейшей частью жизни".

В понимании современного белоруса семья ассоциируется с детьми, на втором месте любовь, на третьем - дом. В семьях проживает более 80% населения Беларуси. Семей с детьми насчитывается 1143 тыс.

Брак сохраняет свою ценность, что показали и данные переписи населения 2019 года: 62% мужчин и 53% женщин состоят в браке. Популярность так называемых гражданских браков снижается. При этом все еще высок процент разводов. По статистике, большинство браков распадается, когда супруги прожили вместе 5-9 лет и у них уже есть дети. Неслучайно в новой госпрограмме заложены меры по обучению подростков основам семейной жизни, формированию культуры обращения к психологу на раннем этапе возникновения конфликта или иной проблемы в семье.

Более 80% семей Беларуси - нуклеарные (то есть состоят из супружеских пар с детьми или без), а семей, состоящих из нескольких поколений, меньше. Но межпоколенные связи не становятся слабее. "Мы проводили интересное исследование "Поколения и гендер", которое показало, что более 88% белорусов, ставших респондентами, ежемесячно или чаще навещают маму. И более 50% опрошенных белорусов ежемесячно и чаще навещают отца", - добавила Марина Артеменко. Конечно, многое зависит от географии проживания, но связь взрослых детей и пожилых родителей крепка.

Все больше отцовских семей с детьми до 18 лет. Это говорит о повышении в обществе статуса и роли отца в семье.

"Позитивно и то, что с 2010 года доля внебрачных рождений сократилась с 20% до 13%. Кроме того, для 60% детей, рожденных вне брака, признается отцовство", - отметила представитель Минтруда.

За десятилетие заметно увеличилось (почти на 43 тыс., или на 13%) число двухдетных семей. Теперь каждая третья семья в Беларуси - с двумя детьми. А многодетных семей прирост за десятилетие вообще колоссальный. В многодетных семьях (их уже более 114 тыс.) сегодня проживает пятая часть детей страны.

"Двух-, трехдетная семьи становятся новым стандартом белорусского общества. Как показывают социологические исследования, супружеские пары ориентированы как минимум на двоих детей в семье, на большие семьи", - резюмировала Марина Артеменко. Но эти репродуктивные желания часто не совпадают с возможностями, в том числе здоровья. Отчасти и потому, что продолжает расти возраст вступления в брак, соответственно, и возраст рождения первого ребенка. Все это негативно влияет на демографическую ситуацию. А еще и на собственное субъективное ощущение счастья каждого конкретного человека. Как показало все то же исследование "Поколения и гендер", наивысшие субъективные оценки счастья характерны для респондентов, которые имеют супруга и детей.-0-