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Двухдневная "Школа подготовки руководителей трудовых проектов БРСМ" открывается в Мстиславле

Общество 11.04.2019 | 09:14
Фото из архива
Фото из архива

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школа подготовки руководителей трудовых проектов Белорусского республиканского союза молодежи начинает работу в Мстиславле, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета ОО "БРСМ" Олег Дикун.

"Сегодня в Могилевской области в рамках реализации госпрограммы "Образование и молодежная политика" на 2016-2020 годы открывается республиканский обучающий семинар - "Школа подготовки руководителей трудовых проектов". Задача этой школы - комплексное обучение командиров и комиссаров студотрядов различных уровней управлению трудовыми проектами, такими как Всебелорусская молодежная стройка, областные и Минская городская молодежные стройки, сводные и выездные за пределы республики студенческие отряды", - сказал Олег Дикун.

По его словам, обучение будет проходить на протяжении двух дней. Предусмотрена большая образовательная программа, во время которой будут рассмотрены особенности работы штабов трудовых дел учреждений высшего образования, командиров и комиссаров студотрядов. Запланирована работа в группах, презентации, ролевые игры; тренинги, демонстрации обучающих фильмов, дискуссии, спортивно-юмористические мероприятия. Кроме того, пройдет трудовая акция "Молодость. Традиции. Будущее" и круглый стол "Система организации студотрядовского движения" с участием ветеранов.

"В год празднования 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, молодежь из всех регионов Беларуси соберутся у знакового места для жителей города Мстиславля - у памятника Неизвестному солдату в парке Мира, чтобы возложить цветы и почтить память воинов, павших за Родину на полях сражений во время Великой Отечественной войны. Беларусь помнит и никогда не забудет мужество солдат, отдавших жизнь за нашу свободу и независимость", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

На полях семинара планируется дать старт акции "Биография молодости нашей". "Мы планируем обратиться к ветеранам - участникам студотрядовского движения 60-90-х годов с просьбой поддержать наш проект и поделиться своими воспоминаниями, какими-то хроникально-документальными материалами, фотографиями, возможно, у кого-то сохранялись видеоархивы. Полученная информация будет использована для создания книги об истории студотрядовского движения, над которой мы уже начали работу совместно с Министерством образования", - подчеркнул Олег Дикун.

Он напомнил, что 2019 год БРСМ объявил Годом студенческих отрядов, во время которого основной акцент будет сделан не на количество, а на качество студотрядов, большое внимание будет уделяться культуре движения. В настоящее время идет активная фаза республиканской акции "Выбираем студотряд!", которая направлена на формирование баз данных желающих трудоустроиться в свободное от учебы время и проведение договорной кампании по организации работы студенческих отрядов.

Третий трудовой семестр традиционно стартует в начале мая. Однако массово студенты белорусских учреждений высшего образования и учащиеся колледжей приступят к работе в составе студенческих отрядов по всей стране и за ее пределами после окончания сессии.-0-

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Теги
БРСМ, молодежь, Мстиславль, проект
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