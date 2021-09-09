Дзермант: Беларусь и Россия показывают пример поступательной и взаимовыгодной интеграции

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия продолжают показывать пример поступательной, продуманной и взаимовыгодной интеграции. Об этом газете"СБ. Беларусь сегодня" заявил научный сотрудник Института философии Национальной академии наук политолог Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА.

По его словам, сегодняшняя встреча президентов Беларуси и России - событие, долгожданное всеми, кто выступает за развитие отношений между братскими восточнославянскими народами.

"Союзные программы - это стратегические направления и конкретные планы по сближению в таможенной и налоговой сфере, промышленной кооперации, в определении ценообразования на энергоносители, а также общая антисанкционная политика. Реализуя союзные программы, обе страны будут объединять свои экономические потенциалы, гармонизировать законодательство и тем самым укреплять свой суверенитет. Потому что подлинно суверенными государствами в современном мире могут быть только те, которые проводят самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, имея для этого прочный экономический базис", - отметил Алексей Дзермант.

Он считает, что все инсинуации о том, что союзные программы предусматривают некую "сдачу" суверенитета, совершенно несостоятельны. "Беларусь именно в экономическом и военно-политическом союзе с Россией достигла наивысшей степени суверенитета, который, например, и не снился нашим западным соседям, очень часто действующим по указке из Брюсселя или Вашингтона, нередко против собственных национальных интересов. Беларусь потому и избрала такой вектор интеграции, что он в наибольшей степени отвечает национальным интересам. Доступ на обширный российский рынок дает серьезную прибыль и формирует рабочие места, энергоносители по более дешевым по сравнению с другими странами ценам делают белорусскую продукцию более конкурентоспособной. Это самые очевидные плюсы от интеграции для нашей страны", - подчеркнул политолог.

По его мнению, очень важно тесное сближение в социальной сфере, чтобы белорусы и россияне получали равные права и возможности в образовании, здравоохранении, социальном обеспечении.

"Мы давно все это обозначили, и очень многое уже работает на практике, но всегда находятся нюансы и барьеры, которые необходимо постоянно мониторить и устранять, облегчая жизнь нашим людям. А еще есть сфера безопасности - и здесь мы имеем самое тесное сотрудничество с Россией. В том числе ее "ядерный зонтик" делает невозможным военное нападение со стороны Запада, и недружественные нам силы вынуждены считаться с нами и понимать, что в случае чего им будет нанесен мгновенный урон. И это вовсе не надуманные угрозы. Мы помним судьбу Югославии, Ливии, в которых Запад сносил неугодные ему власти и фактически уничтожал там государства. С Беларусью у них такого не получится, - заявил Алексей Дзермант. - Союзная интеграция выгодна и России: у нее положительное сальдо в торговле с нами, кооперация усиливает технологический суверенитет России, в сфере безопасности Беларусь играет ключевую роль на западном направлении. Президент Беларуси Александр Лукашенко не раз говорил, что мы можем найти такие формы интеграции, учитывая и советский, и европейский опыт, которые не ущемляли бы суверенитет друг друга, а наиболее корректно и понятно отвечали бы на современные вызовы. И союзные программы дают эти ответы, показывая реальную перспективу развития и демонстрируя всем злопыхателям четко прорисованный вектор взаимной выгоды двух суверенных государств". -0-