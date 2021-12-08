Дзермант: Беларусь при ответе на западное санкционное давление идет в ногу с Россией

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в плане ответа на западное санкционное давление идет в ногу с Россией. Таким мнением с газетой "СБ. Беларусь сегодня" поделился политолог Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА.

"Основные категории товаров из продовольственной контрсанкционной корзины довольно существенны. И несмотря на то, что Беларусь производит в достаточном объеме и мясо, и молоко, на нашем рынке присутствуют западные игроки, у которых здесь серьезные интересы. Вспомните французский концерн Danonе с его некогда агрессивной политикой на белорусском рынке. Думаю, здесь корректно будет упомянуть продовольственное эмбарго, которое Россия ввела в 2014 году в отношении государств, вводивших экономические санкции. Если к этому добавить и наши санкции, западные экспортеры ощутят совокупный ущерб, который будет исчисляться даже не десятками миллионов евро", - сказал эксперт.

По его словам, Беларусь идет в ногу с Россией в плане ответа на западное санкционное давление. "Более того, российский опыт демонстрирует: зеркальный ответ на санкции серьезно подстегнул и качество, и ассортимент, и в целом производство сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке. Мы также можем рассчитывать на подобный эффект, замещая импорт внутри страны и заполняя свободные ниши на рынке ЕАЭС", - резюмировал Алексей Дзермант.-0-