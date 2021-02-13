Дзермант: если ЕС хочет безопасности на своих границах, то с Беларусью сотрудничать ему придется

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если Европейский союз хочет безопасности на своих восточных границах, то с Беларусью сотрудничать ему придется. На это обратил внимание научный сотрудник Института философии НАН Беларуси, политический аналитик Алексей Дзермант в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Политолог отметил, что Беларусь играет важную роль в обеспечении безопасности на континенте, и Европейский союз должен это учитывать. "Если они хотят безопасности на своих восточных границах, то с Беларусью сотрудничать придется. Но для этого надо разговаривать с нами не через губу, а уважая на суверенитет, выбор и наши ценности", - сказал Алексей Дзермант.

По его мнению, эти ценности и государственные ориентиры можно было бы закрепить в новой Конституции, "чтобы ни у кого не было сомнений".

"Мы определились, четко знаем свой курс. Всебелорусское народное собрание лично для меня этот импульс придало. Потому что всегда хочется какой-то четкости, определенности. Это отрадно, что мы весьма четко представляем и позиционируем себя в мире", - добавил эксперт.-0-