Дзермант: гипотетический приход оппонентов власти сулит рост безработицы

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Без устранения внутренних социально-экономических причин нельзя говорить о полном урегулировании ситуации с протестами в Беларуси. Такое мнение во время круглого стола в издательском доме "Беларусь сегодня" высказал политический аналитик Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА.

"Люди, которые выходят на улицы, - часто безработные или не имеющие постоянного заработка. В научной литературе их называют иногда люмпен-элементами, - сказал Алексей Дзермант. - Понятно, что причины протестов коренятся прежде всего в глубине социума. Мы признаем внешнее воздействие, но если бы не было внутренних причин, протесты не имели бы значимых масштабов. И без устранения внутренних социально-экономических причин мы не можем говорить о полном урегулировании ситуации".

Он подчеркнул, что любое недовольство в обществе служит фактором политического риска, в том числе и безработица. Поэтому создание новых рабочих мест - важная государственная задача. "Это известный путь, которым прошли многие государства: не выдавливать за границу население, если оно не находит работы внутри страны, а бороться за каждого белоруса и не позволять другим странам перетягивать рабочую силу", - сказал политолог.

Он также предположил, что многие люди, особенно оказавшиеся без работы, дезориентированы оказанной на них "информационно-психологической атакой". "Очень важно выводить их из состояния психоза, не просто наказывать и принудительно трудоустраивать, но и разъяснять, показывать альтернативы деструктивному поведению, которое эти люди проявляли во время протестов", - отметил Алексей Дзермант.

Он напомнил о социальности белорусского государства как приоритете, своеобразном бренде, а также о том, что созданные благодаря государству блага могут исчезнуть, если не осознать в полной мере их ценность. "Мы все понимаем, что гипотетический приход оппонентов власти - это прежде всего либерализация экономики, то есть, скорее всего, рост безработицы, а не наоборот, да и социальные блага во многом будут урезаны. То есть у гражданина нужно воспитывать чувство ответственности за государство и социальные блага, которые он от него получает", - заключил эксперт.-0-