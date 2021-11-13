Дзермант: именно Запад довел ситуацию с беженцами на границе до крайностей

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Именно Запад довел ситуацию с беженцами на границе до крайностей. Таким мнением с читателями газеты "Рэспублiка" поделился политолог Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА.

"С наступлением холодов ситуация на границе с Польшей предсказуемо обостряется. Это было понятно еще летом, когда пошел поток беженцев через северный маршрут в Западную Европу. Белорусская сторона с апреля этого года пыталась довести западным соседям мысль о необходимости продолжения сотрудничества в связи с пограничной темой и никакой реакции не добилась. Наоборот, последовали провокация с самолетом Ryanair и новый виток западной истерики в отношении нашей страны, - отметил эксперт. - Санкции, провокации, нанесение ущерба, игнорирование и неприкрытое давление - вот с чем столкнулась Беларусь в попытке упредить кризис с беженцами. Притом что охрана границы для нашего государства - дело не из дешевых, и делать это вместо соседних государств мы не можем в силу в том числе и экономических причин".

По словам Алексея Дзерманта, именно Запад довел ситуацию до крайностей: на границе скопилось несколько тысяч людей, стремящихся попасть на территорию ЕС, они разбили лагерь на нейтральной полосе, среди них очень много детей и женщин, они нуждаются в помощи - еде, медицинском обслуживании, теплых вещах. Эта помощь оказывается им только с белорусской стороны. Поляки же их избивают, преследуют и не проявляют никакого милосердия.

"ЕС и США готовятся принять новый пакет санкций против нашей страны вместо реального решения проблемы. К тому же начали обвинять еще и Россию, якобы она стоит за организацией потока беженцев с целью ослабить ЕС. Никаких доказательств, никаких фактов. Только домыслы и голословные обвинения. Кризис приобретает и военно-политическое измерение. Наплевав на все договоренности о предупреждении о военной активности, Польша собрала у нашей границы очень большую военную группировку, превышающую 10 тыс. человек вместе с тяжелым вооружением", - констатировал политолог.

Он убежден, что в такой ситуации Беларуси и России не остается ничего иного, как действовать вместе и показывать, что ответ на подобную эскалацию будет общим. "И это уже происходит. На совместной коллегии МИД наших стран министры иностранных дел Владимир Макей и Сергей Лавров очень четко дали понять, в чем видят причину кризиса и как его можно разрешить. Президент России Владимир Путин указал канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, что можно сделать только в прямом общении с легитимными властями Беларуси. А небо на западной границе Союзного государства стали совместно патрулировать российские и белорусские самолеты. Все возможные сигналы Западу о том, что не удастся переложить вину за этот кризис на Беларусь, были посланы. Никакие санкции не приведут к его разрешению, а, скорее, усугубят, - сказал Алексей Дзермант. - Беларусь в одиночку не может перекрыть поток беженцев, для этого нужно международное сотрудничество, к которому Запад пока не готов. В этой ситуации нам остается только по-человечески относиться к тем, кто попал на нашу землю в поисках лучшей жизни, рассказывать об их положении, давая возможность журналистам и правозащитникам из разных стран самим разобраться в обстановке, и, конечно же, исключать любое силовое давление на Беларусь". -0-