Дзермант: из Казахстана приходят все более тревожные вести

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. К сожалению, из Казахстана приходят все более тревожные вести - там начинают травлю несогласных с протестующими и публикуют их личные данные. Об этом в своем Telegram-канале написал политолог Алексей Дзермант.

"Все это мы проходили и ничего стихийного в этом нет. Явные признаки подготовки и управления", - отметил политолог.

Как написал эксперт, "Казахстан - важнейший в стратегическом отношении регион в Евразии. Особенно для России и Китая. Российско-казахстанская граница имеет протяженность почти в 7,6 тыс. км, можете представить, каково значение этой страны для безопасности России. И поэтому эти протесты, конечно же, нужно рассматривать в этом контексте, хотя они могут иметь и реальные социальные причины, вызывающие у людей недовольство. Только вот народ будут использовать как таран для того, чтобы снести само государство и превратить Казахстан в "серую зону", создающую проблемы для России и Китая".

Алексей Дзермант предположил, что и места для протестов выбраны неслучайно. "В Актау расположено одно из ключевых предприятий, добывающих уран для российских атомных станций, и именно здесь вспыхнули ожесточенные протесты. Случайно ли? Возможно. Но разрушительный эффект будут ощущать многие", - подчеркнул политолог.

По мнению Алексея Дзерманта, властям Казахстана нужно помочь справиться с этой ситуацией, учитывая успешный опыт Беларуси и других стран в подавлении мятежей и цветных революций, ведь это важно для безопасности и мира в Евразии.-0-

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