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25 ноября 2021, 10:06

Дзермант: ключевое решение проблемы беженцев зависит от европейских политиков

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25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восточноевропейская фронда не хочет разрешения кризиса, он им необходим для зарабатывания внутриполитических очков и выпрашивания денег на создание железного занавеса в виде стен и барьеров на границе. Таким мнением с газетой "Рэспублiка" поделился научный сотрудник Института философии Национальной академии наук политолог Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА.

"Кризис с беженцами на польской границе продолжается уже почти две недели, а решения по нему до сих пор нет. Была и пока еще остается надежда на то, что канцлер Германии Ангела Меркель все же будет выполнять те обещания, которые давала во время телефонных переговоров с Александром Лукашенко. Но пока мы видим, что обещаниям европейских политиков очень трудно верить. Вместо того чтобы предпринимать конкретные действия, ФРГ и ЕС начали бесконечные консультации и переговоры с теми, кто никак не помогает разрешать кризис, а, наоборот, усугубляет его, - отметил эксперт. - Моравецкому нагнетание на польской границе выгодно: правящие элиты Польши используют эту ситуацию для мобилизации своих сторонников и подавления внутреннего недовольства правящим режимом".

По словам Алексея Дзерманта, Меркель на сегодня никак не помогает справиться с кризисом с беженцами, происходит забалтывание проблемы и откладывание необходимых мер и решений. Причину можно понять: фрау канцлерин - уходящий политик, ее воспринимают как "хромую утку", которая ничего не может решить, это будут делать уже другие политики.

"Хотя она сама наверняка хотела бы уйти красиво: помочь беженцам в их беде и сгладить растущее напряжение между Западом и Востоком. Но пока не очень получается... И мы скорее видим очередной пример европейского двуличия. Одни политики якобы настроены конструктивно решать проблемы, другие тут же это все блокируют и создают новые. Кто-то говорит, что в этом сложность и специфика европейской политики, а кто-то - что в этом ее слабость и недееспособность. Чем активно пользуются более ушлые восточноевропейцы. Упомянутый Моравецкий отправился в турне по прибалтийским странам с целью сколотить коалицию наиболее непримиримых в отношении беженцев стран, чтобы они вместе блокировали в ЕС любые решения, которые будут им не по нраву, - подчеркнул аналитик. - Восточноевропейская фронда не хочет разрешения кризиса. Они хотят использовать его, чтобы зарабатывать внутриполитические очки и выпрашивать деньги на создание железного занавеса в виде стен и барьеров на границе. Они паразитируют на своем приграничном статусе, вместо того чтобы зарабатывать на транзите и открытой коммуникации с Востоком".

Алексей Дзермант считает, что для решения проблемы, во-первых, нужно продолжать контакты с теми европейскими политиками, которые все же понимают, что возведение стен и насилие над беженцами - это не решение проблемы, а ее усугубление. Нужно договариваться и выстраивать систему охраны границ совместно с соседями ЕС, как это было и раньше в случае с Беларусью. "Во-вторых, понимая, что волокита евробюрократии может продолжаться долго, не должны рассчитывать на их помощь. Уже сейчас мы сами предприняли меры по размещению беженцев в теплых помещениях, предоставив им еду, медицинскую и иную помощь. Часть из них уже отправляется самолетами на родину, часть ожидает гуманитарного коридора в Германию, - рассуждает политолог. - И переговоры о его предоставлении нужно продолжать. Кроме того, предприняты меры по снижению потока людей из стран - источников беженцев, и это позволяет говорить о том, что именно Беларусь сейчас делает все, чтобы не усугублять ситуацию на границе. Также остается возможность привлекать международные организации к помощи людям, застрявшим на границе. Но пока это полумеры. Ключевое решение - за европейскими политиками. Готовы ли они к этому реально - покажет ближайшее время". -0-

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