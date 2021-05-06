Дзермант: мы выстояли, о Беларусь вновь сломали зубы

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на беспрецедентные для современной истории независимой Беларуси технологии, у организаторов и идеологов государственных переворотов что-то пошло не так - мы выстояли. Таким мнением с газетой "СБ. Беларусь сегодня" поделился научный сотрудник Института философии НАН Беларуси, политолог Алексей Дзермант.

"В какой-то момент стало казаться, что цветные революции, начало эпохи которых можно условно отсчитывать с распада Советского Союза и событий 1991 года в Вильнюсе, - безотказная технология, которая рано или поздно сработает и приведет деструктивные силы к победе. Но даже за эти четыре десятилетия были исключения, пусть и немногочисленные. Одно из них по-своему действительно феноменальное - Республика Беларусь. Начиная с 1994-го, когда к власти пришел Александр Лукашенко, мы пережили, по разным оценкам, около пяти попыток организации цветной революции в стране", - уверен аналитик.

По его словам, причины настойчивости в этом со стороны Запада в целом понятны: у самых границ ЕС существует государство, которое туда не стремится, проводит самостоятельную политику, не приемлет диктата западных структур и выбрало военно-политический и экономический союз с Россией. Такой выбор белорусского народа и белорусской власти не может не вызывать раздражения и стремления сломать страну через колено.

"Последнюю и самую серьезную попытку на данный момент мы наблюдаем с августа прошлого года. Она проходила по классическому сценарию, описанному главным теоретиком цветных революций Джином Шарпом. Вначале была попытка оспорить результаты выборов, потом попытка силового блицкрига на улицах, затем "мирные протесты" с участием женщин и детей для картинки на мировые СМИ - и снова фаза радикализма и экстремизма в виде угроз, давления и противоправных действий в адрес представителей государственной власти и сторонников Президента. В конце скатились уже к заговору и попытке государственного переворота. То есть решили отработать по полной программе, - подчеркнул Алексей Дзермант. - Но мы выстояли, несмотря на беспрецедентные для современной истории независимой Беларуси технологии, с которыми мы еще не сталкивались. И тут у организаторов и идеологов государственных переворотов что-то пошло не так. На Беларуси вновь сломали зубы".

Эксперт признает, что наша страна не единственная из тех, которые научились справляться с этими технологиями. В последнее время таких примеров стало больше: Венесуэла, Китай в Гонконге, Мьянма. В каждой из этих стран были серьезные попытки свергнуть власть, изменить строй, переориентировать страну, подчинить транснациональному капиталу. Но уже не получается так, как это было раньше. Тенденция становится все более очевидной - технологии цветных революций дают сбой, с ними научились бороться, появились методики по противодействию этим технологиям.

"Главное для успеха в этом деле будет оставаться неизменным - нужно иметь устойчивую государственную власть, специально подготовленные правоохранительные органы, современную систему средств массовой информации и коммуникации для донесения своего мнения, правды о происходящем. И обязательно - политическую волю лидера и консолидированные элиты: без этого государство неизбежно ослабевает и становится добычей нападающих в форме гибридной войны или цветной революции хищников. Беларуси тут есть что продемонстрировать миру в позитивном ключе - и это знание, умение системно его использовать тоже нужно транслировать нашим друзьям, - считает Алексей Дзермант. - У Беларуси появилось свое "ноу-хау", то есть знание о том, как действовать в подобных ситуациях, как противостоять попыткам разрушить страну. Этот опыт, безусловно, нужно изучать, систематизировать и делиться им с дружественными странами, которые испытывают аналогичные атаки на свою государственность".-0-