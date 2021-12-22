Дзермант: наказание за нападение на наше посольство в Лондоне должно быть неотвратимым

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наказание за нападение на наше посольство и дипломата в Лондоне должно быть неотвратимым. Об этом газете "Рэспублiка" заявил политолог Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА.

"В Лондоне совершено нападение на посольство Беларуси и избит белорусский консул. Эта шокирующая новость обсуждается уже несколько дней. Никогда еще белорусские дипломатические учреждения и их работники не сталкивались с подобной агрессией. И происходит это в столице Великобритании - в стране, считающей себя образцом демократии и столпом цивилизованного мира. Уже сейчас известно, что нападавшие принадлежали к кругам эмиграции с антигосударственными взглядами. Это радикальные активисты диаспоры. К сожалению, подобные эксцессы очень напоминают серию нападений на советские посольства и дипломатов в 1920-е годы, когда деятели белоэмигрантских кругов, подстрекаемые западными правительствами, совершали убийства советских дипломатов и атаки на посольства. Почерк очень знакомый. Не хотелось бы думать, что и за этим нападением в Лондоне стоят власти Великобритании, которые попустительски отнеслись к безопасности нашего посольства и его сотрудников", - отметил эксперт.

По его мнению, для того чтобы развеять все сомнения, британская полиция должна провести расследование, выявить и наказать виновных, тем более что их личности не так трудно идентифицировать, поскольку есть видеозапись инцидента. "То есть найти преступников будет не так и сложно при желании. И если британские власти дорожат своей репутацией, то они должны это сделать как можно скорее. Возникает вопрос и о политической характеристике оппозиционных кругов в среде белорусской эмиграции. Очевидно, что там довольно много людей с радикальными, неадекватными взглядами, и эти их действия могут серьезно навредить двусторонним отношениям, если, конечно, британская сторона ими дорожит, - подчеркнул Алексей Дзермант. - Во всяком случае, в Министерство иностранных дел Великобритании была направлена нота о недопустимости подобных действий в отношении сотрудников белорусского посольства и здания дипломатической миссии. Великобритания в соответствии с международными нормами брала на себя ответственность по обеспечению безопасности посольства, дипломатов и должна неукоснительно соблюдать свои обязательства, тем более что ничего подобного в Беларуси в отношении британского посольства никогда не происходило".

Аналитик напомнил, что, к сожалению, за последнее время это не первый случай атак на белорусские дипмиссии на Западе. "Несколько месяцев назад была попытка повреждения здания посольства в Брюсселе. И это очень тревожная тенденция. На Западе мы сталкиваемся с неуважением к белорусскому государству, его дипломатическим миссиям, государственной символике. Именно поэтому в Министерстве иностранных дел Беларуси делают выводы и заявили о том, что будут значительно сокращать количество дипломатов, сотрудников посольств в западных странах и увеличивать на Востоке - в странах СНГ, азиатских государствах. Это правильный и логичный шаг в условиях недружественных проявлений и санкционного давления с западной стороны", - сказал Алексей Дзермант.

По его словам, Беларусь всегда выступала за взаимоуважительные отношения, соблюдение международных норм в области дипломатии и межгосударственных отношений, и мы не будем спокойно наблюдать за нападениями на наши посольства и избиением дипломатов. "Следственный комитет Беларуси проведет свое расследование в отношении этого инцидента, даст ему правовую оценку с тем, чтобы британская сторона не смогла замести его "под сто" и не наказать виновных. Мы имеем полное право найти преступников, используя международное полицейское сотрудничество. Наказание за такое должно быть неотвратимым", - резюмировал политолог. -0-