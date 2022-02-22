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22 февраля 2022, 15:14

Дзермант: нам не по пути с теми странами, которые не считаются с нашими ценностями

Алексей Дзермант. Фото из архива
Алексей Дзермант. Фото из архива

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республика Беларусь на геополитическом пространстве дистанцируется от тех стран, которые не уважают историческую правду и белорусское понимание традиционных ценностей. Такую точку зрения на открытии нового сезона "Белорусской республиканской Лиги дебатов" высказал политолог Алексей Дзермант, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам политолога, Республика Беларусь находится на противоположном странам Европейского союза геополитическом полюсе. Это связано с несоответствием ценностей западноевропейских стран традиционно белорусским. "На мой взгляд, в проекте Конституции не хватает определенных вещей, которые связаны с нашей геополитической ориентацией. Вокруг этой темы развернулась дискуссия о необходимости обозначения места Республики Беларусь на геополитическом пространстве. Пример некоторых других государств показывает, что в Конституции такие вещи прописываются. У таких наших соседей, как Литва и Украина, в Основном законе государства прописано, что они стремятся стать полноправными членами евроатлантического сообщества. Отдельные граждане полагают, что наше активное участие в евразийской интеграции - это достаточно нейтральная норма, которая не привязывает Республику Беларусь к конкретным союзам, но демонстрирует наш вектор. Эта норма не была включена в проект Конституции, но наш ориентир в международных отношениях остается прежним. Ряд других норм очень четко отделяет нас от такого формирования, как Европейский союз", - заявил Алексей Дзермант.

Он также отметил, что взгляд ряда стран Восточной и Западной Европы на историю Второй мировой войны не соответствует исторической памяти белорусского народа. "Когда в Основном законе белорусского государства прописывается, что мы защищаем историческую правду и правду о подвиге белорусского народа в Великой Отечественной войне, это прямо противоречит европейским ценностям. В 2019 году европейский парламент большинством голосов проголосовал за резолюцию об объявлении Советского Союза и нацистской Германии тоталитарными режимами. Кроме того, согласно этой резолюции, они в равной степени виновны в развязывании Второй мировой войны. Это предусматривает ликвидацию памятников, которые связаны с тоталитарными режимами. Подобная практика в Восточной Европе распространена повсеместно, - отметил политолог. - Речь идет не только о сносе памятников вождям Советского Союза, но и советским воинам, которые в соответствии с этой резолюцией считаются представителями тоталитарного государства. Эта норма отражает те тенденции, которые на сегодняшний день превалируют в Европейском союзе. Сначала это провозгласили восточные европейцы: Польша, Румыния, Литва, Латвия, Венгрия. На Украине это также цветет буйным цветом. Сейчас это принимается и западноевропейскими столицами, которые раньше казались бастионами более-менее объективной исторической правды. Мы видим, как восточные европейцы навязывают своим западным соседям взгляд на историческую память. 8 мая в Европе празднуют День примирения. С кем они примиряются? С нацистами, с коллаборационистами? Мы 9 мая празднуем День Победы советского народа над фашизмом и нацизмом. Соответственно, в своей Конституции мы ясно даем понять свой ценностный ориентир". Алексей Дзермант подчеркнул, с интерпретацией европейской идентичности, принятой сегодня в Европейском союзе, мы согласиться не можем. "В то же самое время государства, которые, с нашей точки зрения, придерживаются более объективной оценки, как и мы стоят на страже защиты исторической правды. Мы все прекрасно понимаем, что с пересмотром ролей во Второй мировой войне начнется и пересмотр ее итогов, что и является стратегической целью данного процесса. Таким образом, мы в своей Конституции принимаем определенный полюс развития, который не совпадает с полюсом Европейского союза. Это означает, что у нас есть свое собственное ценностное пространство", - считает политолог.

Алексей Дзермант высказался о поправке, которая прописывает брак как союз мужчины и женщины. Это также не соответствует принятому в Европейском союзе взгляду на семейные ценности. По этой причине Беларусь должна уделить особое внимание восточному вектору развития. "То же самое касается и семейных ценностей. Все мы можем наблюдать, как институт семьи сегодня дискредитирован в странах Западной Европы. И то, что в нашей Конституции декларируется определенный ценностный выбор, связывает нас с евразийскими государствами". Именно поэтому, полагает эксперт, такие вещи чрезвычайно важны для идеологического и геополитического самоопределения белорусского государства. "Нам не пути с теми странами, где не уважают историческую правду и не считаются с нашим пониманием традиционных ценностей. Именно поэтому в Конституции необходимо закрепление этих норм. Это наша определенная декларация. Если они в Европейском союзе декларируют свои ценности, то и мы себе это можем позволить. Наша Конституция и наш референдум уже подвергаются критике в Западной Европе. Мы видим, что после попытки государственного переворота в 2020 году против нашей страны коллективный Запад вводит санкции пакет за пакетом. В каком-то смысле мы должны отказаться от прежнего понятия многовекторности, потому что западный вектор оказался враждебным нашему государству. Нужно приложить усилия для того, чтобы восточный вектор стал более востребованным и понятным нашему обществу. Это значит, что та пропаганда евроцентризма, которая велась все эти годы, идет вразрез с нашей государственностью. Если мы принимаем их нормы за образец - это значит, что мы подтачиваем свое государство", - заключил Алексей Дзермант.-0-

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