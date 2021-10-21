Дзермант: обращение Польши с мигрантами противоречит ценностям и праву ЕС

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия Польши в отношении мигрантов противоречат ценностям и праву Европейского союза. Таким мнением с газетой "СБ. Беларусь сегодня" поделился политолог Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА.

"Польские правящие элиты во главе с премьером Матеушем Моравецким сознательно идут на конфликт с руководством ЕС. Конституционный суд Польши принял решение о том, что европейское право не имеет приоритета над национальным. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен резко осудила это и обозначила несколько вариантов ответа Брюсселя на действия Варшавы. Во-первых, это решение польского Конституционного суда может быть оспорено в судебном порядке через евроинстанции. Во-вторых, на Польшу может быть оказано давление через сокращение финансирования. В-третьих, это применение 7-й статьи Лиссабонского договора, которая допускает введение санкций против государства - члена ЕС, нарушающего фундаментальные права европейских граждан", - напомнил эксперт.

По его словам, конфликт разворачивается серьезный и назревал он давно, поскольку и раньше некоторые действия и решения властей Польши вызывали большие вопросы у евробюрократии. "Масла в огонь всей этой ситуации подливает и ситуация с мигрантами на восточной границе Польши. Вопреки взятым на себя международным обязательствам и европейскому праву польские власти фактически занимаются противоправной насильственной деятельностью в отношении уязвимых лиц. Варшава принимает национальные законы, позволяющие такое обращение и выдворение мигрантов со своей территории. Это очевидно противоречит ценностям и праву Европейского союза. И чтобы хоть как-то оправдать подобное поведение, Польше необходимо вывести себя из международной юрисдикции и утвердить приоритет национального права, разрешающий игнорировать требования общеевропейского закона", - сказал Алексей Дзермант.

Он считает, что Польша сейчас занимается юридическим сепаратизмом для того, чтобы оправдать свои действия, грубо нарушающие права человека и международные нормы обращения с беженцами и мигрантами.

"Естественно, в Брюсселе понимают: если потакать подобным вещам, вся юридическая и политическая конструкция ЕС может оказаться под ударом. Польскому примеру могут последовать и другие страны-участницы, которые в одностороннем порядке могут пытаться отменять для себя действие европейского права. А ведь создание наднациональной юрисдикции и наднациональных органов в ЕС долгое время считалось одним из главных его достижений, - отметил политолог. - Сейчас Польша после многомиллиардных вливаний со стороны ЕС и США почувствовала свою силу и гонор так разговаривать с формальным начальством в Брюсселе - то есть игнорировать его и своенравничать. Но такое положение дел не может длиться долго. Зависимость Польши от Брюсселя и Берлина, где тоже с плохо скрываемым раздражением смотрят на поведение польских элит, очень существенная. И когда за все демарши придется заплатить финансовыми потерями, то не факт, что теперешняя власть в Польше устоит".

Тем более, подчеркнул аналитик, в самом польском обществе, которое выглядит по многим параметрам расколотым, поддержка консерваторов далеко не абсолютна. "Мы это видим на примере протестов в Варшаве против бесчеловечного отношения властей к мигрантам. И это снова повторение давней парадигмы польской истории - объявить на два фронта войну, которую не в состоянии выдержать, и привести государство к краху, вместо того чтобы вести разумную политику компромиссов и договоренностей с соседями", - резюмировал Алексей Дзермант.-0-