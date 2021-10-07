Дзермант: отныне европейцы не имеют никаких юридических оснований выдворять мигрантов в Беларусь

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действие соглашения между Беларусью и ЕС о реадмиссии приостановлено, а значит, все происходящее с мигрантами и беженцами на восточной границе Евросоюза целиком на совести европейских чиновников и властей сопредельных стран. Такое мнение газете "Рэспублiка" высказал политолог Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА.

"Свершилось то, о чем белорусская сторона предупреждала власти Европейского союза: приостановление действия соглашения между Беларусью и ЕС о реадмиссии. Совет Республики Национального собрания нашей страны одобрил соответствующий законопроект. Реадмиссия - это процедура возврата на свою территорию своих граждан или тех лиц, которые находились или проживали на территории государства, являющегося соседом ЕС, и использовали эту территорию для дальнейшего транзита в Европу. Соглашение о реадмиссии между Беларусью и Европой укладывалось в логику нормализации отношений между соседями: европейцы обещали упростить процедуру получения шенгенских виз для белорусов и удешевить их, а мы обязывались помогать контролировать миграционные потоки, - напомнил эксперт. - И до последнего времени этот двусторонний механизм работал. Пока ситуацию не испортила большая политика и попытки западных, в том числе европейских, стран вмешаться в наши внутренние дела, устроить государственный переворот, дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране и ухудшить материальное положение наших граждан посредством санкций".

По словам Алексея Дзерманта, эти недружественные и недальновидные действия европейских элит привели к тому, что Беларусь начала снимать с себя обязательства по обеспечению безопасности и контроля над границами ЕС. "Мы ведь не являемся его членами и не обязаны этим заниматься в условиях, когда нас унижают и наносят серьезный урон. Отныне европейцы не имеют никаких юридических оснований выдворять нелегальных мигрантов на территорию Республики Беларусь и мы не обязаны их принимать, если они попадают в ЕС с нашей территории. К насильственным действиям польских, литовских и латвийских властей по выдворению мигрантов и наличию при этом значительного числа умерших и пострадавших и до этого было много вопросов - по сути, они практиковали расправы и карательные операции против попавших в беду людей".

Политолог отметил, что наши соседи это могли оправдывать в юридическом смысле со ссылкой на договоренности между Минском и Брюсселем, но сейчас эти обязательства приостановлены, и все происходящее с мигрантами и беженцами на восточной границе ЕС целиком на совести европейских чиновников и властей сопредельных стран.

"Соглашение о реадмиссии приостановлено, мы не выходим из него полностью, понимая на перспективу, что соседей не выбирают и жить все равно придется рядом, вместе решать общие проблемы. Качественная и эффективная охрана границы не может осуществляться без взаимодействия и партнерских отношений, и Беларусь всегда была к ним готова. Сегодня же, прикрываясь сомнительной политической риторикой, западные соседи отказываются идти на диалог, конструктивно обсуждать возникшие вопросы и решать их в рамках взаимного учета интересов", - сказал Алексей Дзермант.

Он полагает, что в этой ситуации Беларуси не остается ничего иного, как переходить от предупреждений к юридически обязывающим действиям. "Что это означает для Европы? С учетом того, какая информация приходит из Литвы, Польши и Германии о положении там с мигрантами, наша страна, очевидно, играла важную роль в обеспечении контроля над незаконной миграцией и безопасности восточных границ ЕС. А сейчас мы видим, как Литва и Польша не справляются с этим, поскольку мигранты в массовом порядке бегут из организованных для них лагерей с жуткими условиями содержания, мы видим, как они все равно переходят границу и через территорию Польши и Литвы сотнями достигают Германии. И теперь власти этих стран должны думать о судьбе этих людей и заботиться о них. Белорусская помощь им оказалась не нужна. Ну что ж, нам остается только принять этот выбор и не отменять возможности возвращения к конструктивному диалогу, если в Европе все же решат одуматься и не усугублять ситуацию", - резюмировал политолог. -0-