Дзермант: Польша должна ответить за море безымянных могил беженцев на границе

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша должна ответить за море безымянных могил беженцев на границе. Такое мнение в эфире "Альфа Радио" высказал политолог Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

"Польские власти должны по всем юридическим канонам ответить за море безымянных могил беженцев на границе. Именно они принимают решения, которые и приводят к гибели людей. Другое дело - кто их будет привлекать к ответственности? Понятно, что инстанции ЕС закрывают глаза, ООН самоустраняется. Если Беларусь инициирует международное расследование или трибунал, ей будут мешать и вставлять палки в колеса. Невелики шансы, что польских политиков привлекут к уголовной ответственности за преступления против беженцев, однако мы должны фиксировать все их противоправные действия и в нужный момент предоставить всю необходимую информацию, чтобы это никуда не исчезло бесследно", - сказал аналитик.

По его словам, для того, чтобы показать все действия поляков с их стороны, правозащитники должны требовать от властей ЕС допуска на территорию прилегающей границы Польши.

"Необходимо пробивать бреши в информационной стене, которую пытаются построить поляки. Ничего скрыть не получится. Факты гибели людей всплывут, - отметил Алексей Дзермант. - Этот гонор, шляхетская заносчивость, которая проявляется в польских элитах, приводит к государственному краху. Они думали, что на фоне борьбы с беженцами и жестокого отношения к ним Европа их как-то поддержит, а оказывается, нет. Политика Берлина, Брюсселя в отношении Польши и ее позиции продолжается. Поляки пытаются за счет внешнего врага удержать власть, обратиться за поддержкой к Америке. Одним словом, пытаются политически выжить. Польша - вредный игрок внутри ЕС, который подрывает единство".-0-