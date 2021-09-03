Дзермант: Польша нарушает свои обязательства по приему беженцев

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша нарушает свои обязательства по приему беженцев. Об этом в эфире "Альфа Радио" заявил политолог Алексей Дзермант, комментируя решение правительства Польши о введении на 30 дней режима ЧП в регионах на границе с Беларусью, сообщает БЕЛТА со ссылкой на "СБ. Беларусь сегодня".

Эксперт отметил, что введение режима чрезвычайного положения - это, с одной стороны, способ не дать СМИ освещать происходящее, а с другой - фактически разрешение творить все, что угодно. Он добавил, что под эгидой ЧП можно бесконтрольно применять насилие.

"Нужно понимать, зачем это делается. Не только, чтобы остановить поток беженцев. Внутри Польши начинается интересное движение среди СМИ, оппозиционных партий и политиков. Они стремятся попасть на границу, прояснить ситуацию и сделать какие-то репортажи. Это очень невыгодно для польских властей. Мы видим, что поднялась волна в СМИ, в том числе в европейских. Приезжают чиновники, чтобы посмотреть, что происходит на границе. Все-таки Польша нарушает свои обязательства по приему беженцев. Попробовать приостановить медийное освещение, может быть, и получится, но остановить поток мигрантов вряд ли", - считает Алексей Дзермант.

Он также рассказал, что на территории Германии и Франции уже стали выявлять людей, которые попадают туда северным маршрутом из Польши в Литву. По его мнению, уже существует некий механизм нелегальной переправки этих людей.

"Нужно понимать, что переправка людей через границу - это очень серьезный бизнес. Переправить человека из Ирака в Германию стоит $10 тыс. Поэтому нужно учитывать, что беженцы рассчитывают на то, что уже внутри государства есть люди, которые этим профессионально занимаются, в том числе в самих правоохранительных структурах", - подчеркнул аналитик.

Алексей Дзермант назвал Литву достаточно коррумпированным государством, там сами офицеры могут подзаработать на этой переправе.

В эфире также обсудили случай, когда в семье беженцев, находящейся на территории Литвы, родился ребенок. "У них гражданство предоставляется не по праву территории. В любом случае, выдворить просто так они его не могут. Это уязвимая категория - дети, малолетние, женщины. Но судя по тому, как они плюют на все законы, ожидать можно чего угодно", - резюмировал политолог. -0-