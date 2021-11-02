Дзермант: польские силовики ни в грош не ставят человеческую жизнь

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евробюрократы по-прежнему закрывают глаза на фактически организованную на своих границах восточно-европейскими членами ЕС систему унижения и уничтожения беженцев. Такое мнение газете "Рэспублiка" высказал политолог Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА.

"С польско-белорусской границы очередные печальные новости. Еще одна жертва: погиб гражданин Ирака, он был болен сахарным диабетом. Несмотря на просьбы, обращенные к польским пограничникам, помочь с лекарствами, от которых зависит жизнь человека, его оставили без помощи и силой принудили буквально ползти на белорусскую территорию. Этот факт еще раз показал, что польские силовики ни в грош не ставят человеческую жизнь, им важно только одно: чтобы люди, попавшие в уязвимое, буквально беспомощное положение, убрались с их земли. И неважно, что с ними произойдет дальше. Польские власти давно наплевали на гуманизм и человечность", - отметил эксперт.

По его словам, Европейский союз предпочитает не замечать происходящего, хотя прекрасно осведомлен об этом. "Евробюрократы и реестровые правозащитники по-прежнему просто закрывают глаза на фактически организованную на своих границах восточно-европейскими членами ЕС систему унижения и уничтожения беженцев. Случайно ли это? Уверен, не случайно. Заносчивые европейцы исповедуют религию лицемерия и двойных стандартов. Они готовы всегда и в чем угодно обвинять Беларусь, Россию, Китай, но никогда не признают в полной мере наличия у себя вопиющих проблем и жутких эксцессов, - подчеркнул Алексей Дзермант. - А все потому, что на восточной периферии ЕС по привычке делят людей на первый, второй, третий сорт. Русских, русскоязычных можно лишать гражданских прав, а выходцев из Ближнего Востока и Центральной Азии и Африки - травить собаками и убивать. Ведь именно такие мотивы мы видим сейчас в действиях властей Польши и стран Прибалтики".

Аналитик убежден, что уж точно не европейцы и Запад должны нас учить демократии и соблюдению прав человека. "Ведь именно белорусская сторона сейчас спасает жизни и здоровье людей, попавших в беду на границе. И в этом смысле мы как раз и остаемся наследниками европейской гуманистической традиции, а вот сама Европа, особенно ее восточная периферия, связь с этой традицией стремительно теряет. Не хочется думать, куда этот процесс может зайти, потому что ответ слишком очевиден: к возрождению нацизма и расизма в качестве господствующей идеологии. Именно об этом нужно откровенно говорить с теми остающимися на Западе силами и политиками, которые понимают надвигающуюся опасность и не хотят этого допустить", - подытожил Алексей Дзермант. -0-