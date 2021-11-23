Дзермант: польские ультиматумы и блокады идут от злобы и бессилия

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польское руководство пытается компенсировать свои провалы на Востоке попытками вовлечь европейские страны в пограничный конфликт. Об этом газете "Рэспублiка" заявил научный сотрудник Института философии Национальной академии наук политолог Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА.

"Сколько ни пыталась польская сторона запугать Беларусь закрытием железнодорожного сообщения через пункт пропуска "Кузница", все же этот бессовестный ультиматум не сработал. Ничего не произошло. И понятно почему - сокращение транзита крайне невыгодно самой Польше, потому что она точно так же зависит от трансъевразийских потоков. И если польская власть хочет выстрелить себе в ногу, перекрывая эти потоки, то пострадает в первую очередь сама. Да, и для Беларуси это будет неприятно, но из Беларуси эти потоки могут пойти и на север, и на юг. Безусловно, с издержками из-за такого транспортного колена, но не Беларусь станет тупиком, а Польша, и там это прекрасно понимают", - отметил эксперт.

Он полагает, что если Китай увидит, что Польша готова заниматься такими самоубийственными шагами, то он непременно станет учитывать это в своей транспортной стратегии и постарается избежать зависимости от польских капризов. "Впрочем, поляки сильно замахнулись, а вот эффект получился мизерный. И, видимо, поэтому польское руководство пытается компенсировать свои провалы на Востоке попытками вовлечь европейские страны в пограничный конфликт. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посещает страны Балтии, где к его позиции могут быть более близки в силу традиционной антироссийской и антибелорусской риторики тамошних режимов. Польша пытается возглавить прибалтов в рамках необъявленного крестового похода, рассчитывая, что именно ей перепадут самые главные бонусы от патронов из Брюсселя и Вашингтона в виде финансовой и политической поддержки", - подчеркнул Алексей Дзермант.

По его словам, для Польши это своеобразный бизнес: продавать угрозы, раздувая их, выторговывать деньги на милитаризацию, закупать оружие. "Белорусофобия и русофобия для поляков - это способ заработать деньги. Руководство Польши очень хотело бы избежать углубления раскола в Европе, санкций и штрафов от Еврокомиссии за своенравную внутреннюю политику. Они хотят решить эти проблемы за счет внешней угрозы. По сути, это позерство: Польша встает в позу якобы надежного защитника восточной границы ЕС от наплыва азиатских орд, хотя эта защита на поверку оказалась очень ненадежной, а единственными, кто реально вкладывался в защиту и безопасность границы, были белорусы, - сказал аналитик. - Могут ли в Польше объяснить, как в Германию попали по северному маршруту около 10 тыс. беженцев? Иного объяснения, кроме как халатное отношение польской власти, вряд ли можно найти. К халатности можно добавить и коррупцию, без которой была бы невозможна перевозка и доставка людей в Германию. Часть этого потока не может не контролироваться польскими властями, и вновь они зарабатывают деньги на этом. Сами создают проблемы и потом предлагают услуги по их решению".

Алексей Дзермант считает, что платить за все должны немцы и другие западные европейцы, а геополитическими выгодополучателями остаются англосаксы - американцы и британцы, которым крайне нужен такой буфер на границе. "Через него создаются барьеры для евразийской торговли и развития. Это функция занозы, которая мешает контактам и сотрудничеству. И разбираться с ней в итоге будут основные континентальные силы, как это уже не раз бывало в истории. Для польской государственности это обычно чревато фатальными последствиями. Сколько бы ни пыталось польское руководство сколотить вокруг себя санитарный кордон, его всегда будет ожидать крах, потому подобное Междуморье - это паразитарное образование, разделяющее страны и народы, а не объединяющее их. Польские ультиматумы и блокады - от злобы и бессилия. Победа все равно будет за силами, нацеленными на гуманное отношение к людям и развитие мирного сотрудничества. Беларусь относится именно к таким", - резюмировал политолог.-0-