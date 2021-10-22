Дзермант: польские власти цинично переступают пределы человечности

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские власти цинично переступают пределы человечности. Такое мнение газете "Рэспублiка" высказал политолог Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА.

"На восточной границе Польши продолжает твориться беспредел. Сводки последних дней говорят о том, что польские власти цинично переступают пределы человечности. Очередного погибшего мигранта, 19-летнего сирийца, нашли мертвым в реке у границы. До этого группа мигрантов хотела массово пройти на территорию Польши, но там их встретили дубинками и слезоточивым газом, жестоко избив. Все это уже начинает казаться обыденностью, но мириться с этим невозможно, потому что страдают и гибнут люди", - отметил эксперт.

По его словам, причина этих смертей и страданий очевидна - именно польские власти ведут жестокую борьбу с теми, кто ищет в Европе кров и безопасность. "Можно удивляться почти детской наивности мигрантов, которые словно мотыльки летят на губительный свет Европы, но они действительно верят в то, что найдут там лучшую жизнь. Да и сама Европа сделала очень многое, чтобы люди с Востока и Юга в это поверили, - она, как и Запад в целом, приходила к ним, несла свои ценности и обещала принять тех, кого преследуют на родине. А сейчас все это оказывается фикцией, и они встречаются со звериным обликом европейскости. И польские власти преуспевают в этом как никто другой. С одной стороны, проявляют поистине бесчеловечное отношение к себе подобным. С другой - нельзя не понимать, что сотни и тысячи мигрантов попадают в Германию и Францию с территории Польши не без помощи самих польских властей", - отметил Алексей Дзермант.

Он полагает, что есть отлаженные маршруты переправки людей из Польши в Западную Европу, и эти маршруты не могут не быть известны властям. "Президент Александр Лукашенко прямо об этом сказал, указывая на то, что власти Литвы и Польши сами организуют утечки мигрантов из мест временного содержания. Пропаганда этих стран пытается представить беженцев чуть ли не дикарями и варварами, показывая своим гражданам кадры, якобы говорящие о том, что все они с сексуальными девиациями и несут очень серьезную угрозу. Опасность представляют не эти пропагандистские страшилки, а то, что организованная преступность в Польше при явном попустительстве местных властей создает людской трафик, что вместе с ним могут появиться наркотики и носители экстремистских идей, - подчеркнул политолог. - И не вина Беларуси в том, что весь этот поток целенаправленно устремился на Запад. Именно Запад и Европа создали для этого все предпосылки и условия, разрушая государства и уклады. Люди бегут от того хаоса, который устраивают США, ЕС и их союзники после вмешательства во внутренние дела других государств".

Алексей Дзермант убежден, что власти Польши пытаются уйти от ответственности, сделав национальное право выше европейского - "мол, ЕС нам не указ и Польша имеет право на жестокое обращение с беженцами".

"Тем самым Польша явно показывает, что не является европейским государством, уважающим права человека, но ксенофобским режимом, презирающим европейские ценности и право. Неизвестно, сколько еще на это будут сквозь пальцы смотреть в Брюсселе, но если не реагировать, то его и вовсе перестанут уважать", - заявил политолог. -0-