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Общество
27 июля 2021, 08:49

Дзермант: приверженность своему пути - одна из главных причин атак против Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приверженность своему пути - одна из главных причин атак против Беларуси, попыток изменить наш государственный строй и модель развития. Такое мнение газете "Рэспублiка" высказал политолог Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА.

"Политика, как известно, это искусство возможного. Это значит, что любой настоящий политик пытается до конца использовать для блага своей страны открывающиеся возможности. И если они появляются, нужно работать в этом направлении. И наоборот, если возможности уходят, то необходимо оперативно реагировать и искать другие. Внешняя политика страны не исключение. Причем это работает и для больших, и для малых стран", - уверен аналитик.

По его словам, все стараются избежать открытой конфронтации, но если она неизбежна, то приходится реагировать и жестко защищать свои интересы.

"На последнем совещании с руководством Совета Министров Александр Лукашенко говорил именно об этом. Он озвучил два важных политических момента. Это вопрос оптимизации внешнеполитической и тесно связанной с нею внешнеэкономической деятельности. После откровенно недружелюбных (а порой и просто враждебных) действий западных стран отношения со многими из них неизбежно подвергнутся ревизии, что обязательно отразится на деятельности белорусских дипломатических представительств в этих странах, - отметил Алексей Дзермант. - Ревизия будет означать оценку того, насколько эффективно содержать большой штат посольства в западных государствах, какой экономический и политический эффект от этого мы имеем. Также очевидно, что необходимо усиление работы по другим направлениям: со странами Азии, Африки, Латинской Америки - там, где нас принимают и ждут, не выставляя каких-либо политических условий и претензий".

Политолог считает, что мир становится более разнообразным, приобретая черты реальной многополярности, и картина мира наших дипломатов и управленцев должна соответствовать новой реальности.

"Смещение мирового центра силы и наш поворот на Восток не произойдут одномоментно. Это довольно длительный процесс, требующий подготовки и пристального внимания со стороны государства. Но кризис в отношениях с Западом можно рассматривать именно как возможность сосредоточиться на других направлениях, подтянуть их уровень и экономический объем. Долгое время мы находились в плену западноцентричной картины мира, но она рушится на наших глазах. Беларусь, кстати, играет в этом процессе трансформации немаловажную роль. Ведь мы своей современной историей доказали и доказываем, что путь подчинения Западу, его моделям и идеологии далеко не единственный. Можно успешно сохраняться и развиваться, имея другие ориентиры и ценности. Приверженность своему пути - одна из главных причин атак против Беларуси, попыток изменить наш государственный строй и модель развития", - резюмировал аналитик.-0-

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