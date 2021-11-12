Дзермант: решить проблему беженцев можно только диалогом, а не давлением и истериками в нашу сторону

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Беларуси и ЕС должна быть взаимовыгодная договоренность по беженцам, а не давление и истерики в нашу сторону. Об этом в эфире "Альфа Радио" заявил политолог Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

"Из-за событий последних лет в Афганистане, Ираке, Сирии и того, как с этим боролись на южном направлении, оказалось, что Беларусь стала для беженцев удобным путем, чтобы проникать в ЕС. Это проблема. И решить ее можно только совместно. Но желания делать это у Европы нет. Только обвинения, попытки использовать ситуацию для давления и мобилизации своего консервативного электората против внешнего врага, как делают поляки. Им это очень выгодно для того, чтобы накачивать милитаристские, воинственные настроения", - отметил эксперт.

По его словам, для решения проблемы с беженцами необходим системный подход. "Во-первых, нужно что-то делать в странах, из которых идут беженцы, налаживать, обустраивать там жизнь, чтобы люди не бежали от разрухи. Во-вторых, если закрывать этот поток, нужно вскрыть всю цепочку, начиная от Ирака и заканчивая Германией. И в-третьих, у Беларуси и ЕС должна быть взаимовыгодная договоренность, а не давление и истерики в нашу сторону. Только тогда это будет работать - и мы сможем управлять этим потоком людей. Если отпустить проблему беженцев на самотек, что происходило в ЕС в последние годы, то будут постоянно появляться вот такие точки. Хорошо, допустим, в лучшем случае через пару месяцев мы эту проблему как-то решим. И что, жестко перекрыты другие пути? Нет. Все это останется. Поэтому необходима выработка системного решения, - сказал Алексей Дзермант. - Это очень взрывоопасная ситуация, тонкий лед, на котором можно поскользнуться. Милитаристская истерия, бряцание оружием с польской стороны к чему приведут? Будут стоять с танками на границе, избивать и не пускать людей. Со стороны Польши нет ни дипломатии, ни политических решений. Только попытки нагнетать военную истерию и призывать на помощь НАТО и другие организации. Пока, к сожалению, ситуация патовая, без политического диалога и дипломатии ее не решить".-0-

Фото Рамиля Насибулина