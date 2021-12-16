Дзермант: санкции - это продолжение боевых действий экономическим способом

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкционный режим - это чистый произвол, который не имеет ничего общего с международным правом. Об этом в эфире "Альфа Радио" заявил политолог Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА со ссылкой на интернет-портал sb.by.

"Санкции вводятся произвольно рядом государств против других государств, а международное право - это некие договоренности выполнять определенные правила. Оно основывается на том, что стороны соглашаются с исполнением взятых на себя норм, обязательств и так далее, - сказал Алексей Дзермант. - Санкционный режим - это чистый произвол ряда государств, которые в основном в силу политических причин пытаются давить, сдерживать развитие других стран. Естественно, с международным правом это не имеет ничего общего. Это, по сути, продолжение боевых действий экономическим способом".

Эксперт подчеркнул, что западные страны не имеют права что-то требовать в том числе по той простой причине, что действуют вне правового поля.

"Как вы можете чего-то требовать, если сами не подчиняетесь международному праву и договоренностям? Мы можем отказываться от выполнения чего-то, что в данном случае нужно им. Правовой порядок не может базироваться на произволе и самодеятельности. Потому что если каждый сам по себе будет что-то делать, то так и до войны может дойти. Поэтому всегда здравые умы призывают все-таки выполнять определенные договоренности и жить в соответствии с ними", - констатировал он.

"Ни в одном документе санкции не прописаны, и при этом они затрагивают интересы не отдельных личностей, а целого народа. Они могут ухудшить положение людей в случае экономических последствий и так далее. Но это там, видимо, никого не заботит. Поэтому мы всегда на всех международных площадках будем говорить о том, чем занимаются западные страны и имеют ли они моральное право нам и другим что-то диктовать, чего-то требовать. Конечно, не имеют, потому что сами ничего не выполняют, сами забывают о правах человека, благосостоянии других людей. То есть декларации не соответствуют их реальным действиям", - подытожил Алексей Дзермант.-0-