Дзермант: шокирующие признания Чечко нужно точно зафиксировать и тщательно расследовать

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Признания польского военнослужащего Эмиля Чечко шокируют, их необходимо как можно более точно зафиксировать и тщательно расследовать. Такую точку зрения в эфире "Альфа Радио" высказал политолог Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА со ссылкой на "СБ. Беларусь сегодня".

"Эти преступления против человечности, геноцид людей определенного вероисповедания и национальности - основание для возбуждения не одного уголовного дела, причем международной юрисдикции. Понятно, что Беларуси будет сложно добиться успеха в этом расследовании самостоятельно, поскольку польская сторона и Евросоюз игнорируют наши запросы, но здесь могут помочь ООН, иные организации и правозащитники. Конечно, многое зависит от позиции отдельных стран Организации Объединенных Наций. Здесь надежда и на Россию, и на Китай, но самую главную роль здесь могут сыграть мусульманские государства, ведь убивают их соотечественников", - сказал эксперт.

Алексей Дзермант считает, что польское правительство оказалось в очень сложной ситуации, ведь, чтобы опровергнуть показания Эмиля Чечко, им придется допустить на свою границу исследователей, юристов, правозащитников.

"Сейчас технологии позволяют выяснить все: где находятся захоронения, из какого типа оружия были убиты беженцы. Я уверен, что признания польского военнослужащего Чечко - это только начало расследования поведения Польши и Литвы. Конечно, Польша будет пытаться замести все следы, но если правда уже всплыла, то дальше ком будет только нарастать. Они не смогут с ним справиться, и рано или поздно им придется отвечать. Тем более что политические позиции у правящего режима Польши очень шаткие, и этой ситуацией они могут подкосить себе шансы и дальше оставаться у власти", - подытожил политолог.-0-