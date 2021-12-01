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01 декабря 2021, 10:27

Дзермант: ситуация вокруг Беларуси характеризуется не иначе как гибридная война

Алексей Дзермант. Фото из архива
Алексей Дзермант. Фото из архива

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация вокруг нашей страны характеризуется не иначе как гибридная война. Такое мнение газете "Рэспублiка" высказал политолог Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА.

"Александр Лукашенко никогда не был алармистом и человеком, который преувеличивает угрозы и опасности, но на совещании в центре стратегического управления Министерства обороны по вопросам безопасности с представителями силового блока страны прозвучали очень серьезные слова. Ситуация вокруг нашей страны характеризуется не иначе как гибридная война, которая ведется против нас самыми подлыми способами, в том числе через искусственное нагнетание военного напряжения в отношении беженцев на польской границе. Совершенно очевидно, что стянутая польскими властями военная группировка в 20 тыс. человек - это непропорциональный ответ на миграционный кризис. Это означает, что она собрана с иными целями. Президент Беларуси раскрыл, с какими именно", - отметил эксперт.

По его словам, все это укладывается в стратегию США и Великобритании касаемо России и Украины, и резкая милитаризация связана совсем не с Беларусью. "На западе распространяют легенду о том, что Россия собирается напасть на Украину и, чтобы оттянуть силы белорусской армии, которая, по словам Президента, в гипотетическом конфликте будет на стороне России, необходимо создать для нее противовес в виде польской группировки. Оперативная задумка западных стратегов в том, чтобы спровоцировать Россию или Беларусь на конфликт (в нашем случае - пограничный), и вовлечении в конфликт на Донбассе в случае России, - считает Алексей Дзермант. - В целом же просматривается план развязывания локальной войны в нашем регионе, что несет за собой крайне опасные и непредсказуемые последствия. По сути, нам угрожают войной, поводом для которой используют людскую беду, наличие беженцев на границе Беларуси и ЕС, а регулярные атаки украинских вооруженных сил на Донбасс - это провоцирование России на ответ".

Политолог подчеркнул, что ситуация крайне опасная и требует четкого понимания, как она может развиваться, к чему готовиться и как реагировать. Именно поэтому Президент собрал совещание в Минобороны, а также созвонился с Президентом России Владимиром Путиным.

"Взаимодействие Беларуси и России в сфере безопасности сейчас является ключевым фактором, который сдерживает агрессивные действия и масштабное нападение на нас или на Донбасс. К сожалению, именно так приходится говорить: действия и намерения западных политиков не оставляют никаких иных интерпретаций. Мы не видим реального стремления к разрядке, сдерживанию гонки вооружений, мирному решению возникающих проблем и противоречий. Наоборот, любой повод используется Западом для еще большего накручивания военной истерии, милитаризации и обвинений в адрес Беларуси и России. Мы не собираемся ни на кого нападать, Президент уверен: это же касается и позиции России по отношению к Украине, - сказал аналитик. - Нам есть чем ответить на любое бряцание оружием у наших границ. У нас для этого достаточно оружия, сил и средств. И Западу нужно очень ясно дать понять, что никакого военного превосходства у него нет, что ответ на агрессию будет незамедлительным и решение проблем нужно искать в политико-дипломатической плоскости. А все фейки и вбросы, которыми нас пытаются окружить, необходимы для подготовки западного общественного мнения против нас, и на них мы будем отвечать только правдой, прямыми переговорами, так, как это сделал Президент во время общения с людьми на границе. После этого уже невозможно не понимать, кто реально помогает людям, а кто использует их как ширму для своих сомнительных игр".

Подводя итог сказанному, Алексей Дзермант отметил, что "Беларусь готова к любому развитию событий, мы не хотим эскалации, но у нас есть все, чтобы отразить любое нападение".-0-

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