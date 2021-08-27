Дзермант: страны Восточной Европы пытаются выдавить нелегалов, на это уже есть международная реакция 

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Восточной Европы пытаются выдавить нелегалов, но мы видим, что пошла реакция международных инстанций на такие действия. Об этом в эфире "Альфа Радио" заявил политолог Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by





"По разным оценкам, несколько миллионов человек могут попытаться уйти от новой власти в Афганистане. Скорее всего, какие-то потоки осядут в Восточной Европе, это очевидно. И Брюссель будет настаивать на том, чтобы они там оседали и их там содержали - ему нужна фильтрация. Сейчас страны Восточной Европы пытаются выдавить нелегалов, но это не пройдет. И мы видим, что пошла реакция международных инстанций - Европейского суда по правам человека, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев", - отметил аналитик.

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Он напомнил, что представители этих структур уже побывали на границе. "Было решение Европейского суда по правам человека обязать заботиться о беженцах - предоставлять воду, медикаменты, одежду, жилье. Пока это не обязывает их оставлять этих людей, но тем не менее это сигнал властям, что то, чем они занимаются, не пройдет. При этом в той же Польше растет возмущение со стороны местных политиков. Мы видели, как на границе бегал депутат Сейма Польши, его там ловили с автоматами наперевес. То есть ситуация начинает меняться. Если раньше они не замечали, не было внутреннего политического давления на власти, то сейчас оно появляется. Это значит, что решения будут приниматься иные, - считает Алексей Дзермант. - Им наверняка придется строить лагеря для содержания мигрантов, и Польша начала это делать. Брюссель будет призывать относиться к нелегалам более гуманно. И будет выстраиваться многоступенчатая система по приему этих людей".