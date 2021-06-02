Дзермант: украинские элиты несубъектны и несамостоятельны

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинские элиты во главе с президентом несубъектны и несамостоятельны. Такое мнение в своем Telegram-канале разместил научный сотрудник Института философии Национальной академии наук политолог Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА.

"Уже не раз говорил, что прогноз по отношениям с этой страной негативный. Теперешние украинские элиты во главе с президентом несубъектны и несамостоятельны. Их западные патроны уже приняли решение о разрыве всех отношений с нами и это неизбежно будет происходить. Конечно, необходимо время, чтобы к этому подготовиться и компенсировать серьезные экономические потери, но это нужно делать", - уверен эксперт.

По его словам, на украинском направлении России и Беларуси необходима согласованная активная политика: дипломатическая, информационная, оборонная. "Украинский режим крайне реакционен и деструктивен, приход к власти дружелюбных нам сил маловероятен, поэтому исходить нужно из того, что его смена возможна разве что в виде народного восстания. Это требует иного подхода к той же информационной работе, вещания на Украину в специальном режиме, в целом изменения целеполагания по отношению к этой стране", - считает Алексей Дзермант.-0-