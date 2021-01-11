Дзермант: в 2021 году в Беларуси начнется консолидация общества

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Беларуси, политический аналитик Алексей Дзермант во время видеоинтервью "Векторы политического развития Беларуси в 2021 году" на YouTube-канале Белпрессцентра высказал уверенность, что в 2021 году в Беларуси начнется консолидация общества, передает корреспондент БЕЛТА.

Политический аналитик выделил два ключевых события 2020 года. Первое из них - эпидемия коронавируса. "По мере того, как она разворачивалась, мы видели, насколько она оказывала влияние на состояние общества. Сначала некоторый испуг, непонимание, с чем мы имеем дело. Беларусь избрала свой путь в борьбе с пандемией, который, как мы сейчас видим, оказался достаточно прозорливым и успешным. Но тем не менее часть граждан была растеряна из-за того, что вокруг бушевали информационные волны. Сейчас, когда пришла вторая волна, население воспринимает ее уже иначе, и система здравоохранения уже научилась справляться, понимая, с чем мы имеем дело", - сказал Алексей Дзермант.

По его словам, пандемия повлияла и на определенные политические настроения, совпав с президентской кампанией, которая стала вторым основным событием прошлого года. "Часть граждан вовлеклась в протестную активность. Многие из них из-за того психоза, в котором они пребывали с весны 2020 года. Плюс наслоилась достаточно массированная политтехнологическая атака на нас. Я считаю, что эти выборы были беспрецедентны в том плане, что очень серьезный политтехнологический проект был развернут. Мы с таким не сталкивались по многим параметрам. Там было четкое планирование в политической и информационной сферах, - отметил аналитик. - Так или иначе, все это будет влиять на события 2021 года. Но уже наверняка не в такой острой форме. Мы видим, что и с эпидемией люди учатся жить. И многие граждане, которые изначально резко были настроены в августе-сентябре, сейчас уже приходят в себя и понимают, что теми действиями, которыми они пытались чего-то добиться, поменять в любой стране ничего невозможно. Потому, что это можно сделать только законными методами".

Алексей Дзермант добавил: "Думаю, что 2021-й, объявленный Годом народного единства, так или иначе, будет уже другой по настрою. Уверен, что консолидация общества начнется, и мы почувствуем себя единым обществом, а не расколотым. Думаю, все понимают, что нас это укрепит. А в современном мире лучше быть в состоянии общего консенсуса, чем раздрая".-0-