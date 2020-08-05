Дзермант: в медийное поле Беларуси агрессивно вторглись извне

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Произошло агрессивное вторжение извне в медийное поле Беларуси. Таким наблюдением во время очередного заседания проекта БИСИ и БЕЛТА "Экспертная среда" - "Послание Президента Беларуси. Взгляд в будущее" поделился научный сотрудник Института философии НАН Беларуси Алексей Дзермант.

Важной темой Послания Алексей Дзермант назвал конституционную реформу. "Если мы будем меняться, если мы эти перемены запускаем, то нужно понимать, что и партийная система, и наш парламентаризм должны быть устойчивы к агрессивным внешним воздействиям. А это требует очень четкого продумывания, - считает эксперт. - Сейчас мы видим, по сути, агрессивное вторжение извне политтехнологов, которые играют и на медийной сфере, и на протестах".

"Президент говорил, что вот мы не позволим себе проиграть битву в интернете, но это требует конкретного плана медиаполитики и политтехнологии", - добавил Алексей Дзермант. По его мнению, нужно внимательно проанализировать все медиа- и политтехнологии, которые применяются в Беларуси, выработать контрмеры. "А далее основать свою школу не просто активного противодействия, а действия в этой сфере. Потому что мы сейчас пока находимся в пассивной позиции. То есть к нам приходят и начинают здесь свои эксперименты проводить. Поэтому нужно экспертному сообществу выделять некий сегмент внутри себя, который будет профессионально заниматься и изучением, и практикой медиа и политтехнологий", - считает эксперт.-0-