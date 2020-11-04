Дзермант: в современном мире страна должна иметь сильную власть, способную отражать гибридные атаки

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В современном мире страна должна иметь сильную власть, способную отражать гибридные атаки. Такое мнение выразил научный сотрудник Института философии НАН политолог Алексей Дзермант в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Во время передачи специалисты в области международных отношений и политологи обсудили избирательную кампанию в США и массовые протесты в Польше. Из этих событий, по их словам, необходимо выносить уроки.

"Все-таки наличие сильного государства с достаточно жесткой системой власти, которая может отражать гибридные атаки, - это плюс в современном мире. Еще плюс в том, что у нас есть союзники, которые четко выполняют свои обязательства, - сказал Алексей Дзермант. - У нас есть государственный стержень, люди, которые его отстаивают, у нас есть союзники. У нас четкая картина мира, и даже в этом хаосе (мировом. - Прим. БЕЛТА) мы имеем некую карту, по которой можем двигаться".

По мнению политолога, это большое преимущество, и такие ориентиры недопустимо утрачивать, чтобы не потерять государство и стабильность в обществе".-0-