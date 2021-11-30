Дзермант: власти Польши и Литвы потеряли человеческий облик, применив насилие и убивая беженцев

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Польши и Литвы потеряли человеческий облик, когда стали применять насилие и убивать несчастных беженцев. Таким мнением с газетой "Рэспублiка" поделился политолог Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА.

"Александр Лукашенко сделал нестандартный ход, лично посетив место временного содержания беженцев, которые находятся возле польской границы, в очередной раз введя в смятение оппонентов белорусского государства. Они долгое время пытаются представить Беларусь чуть ли не в качестве главного виновника миграционного потока в Западную Европу. По версии западных политиков и СМИ, белорусская сторона якобы вынуждает беженцев направляться на Запад и делает это против воли людей. Но встреча Лукашенко все это опровергла и показала лживость этих измышлений. Почему так? Во-первых, об этом говорит реакция беженцев на его появление, а это совершенно не походило на встречу того, кто их к чему-то принуждает, - отметил аналитик. - Во-вторых, об этом говорят слова беженцев молодого и зрелого возраста, высказывавшихся искренне и в режиме свободного микрофона. И там не звучало никаких обвинений белорусской стороны, которая делает все необходимое, чтобы помочь этим людям, наоборот, звучали слова благодарности".

По словам Алексея Дзерманта, Президент Беларуси объяснил ищущим лучшей жизни на Западе, что мы не можем из-за них развязать войну с соседями, требовать пропустить их в Германию, но и насильно никого выдворять не будем. "Все зависит от добровольного желания. Кстати, часть беженцев уже приняла решение вернуться на родину, и Беларусь им в этом помогает. Однако никто не пытается рисовать радужные перспективы для этих людей, уже не единожды обманутых. Первый раз их обманули, когда изображали из Запада землю обетованную, желанный край, где их ждут. Второй раз - когда европейские политики озвучивали публичные приглашения приезжать в Европу, - сказал политолог. - Третий раз им соврали те, кто рассказывал про возможность легко и просто в эту самую Европу попасть, а это, как правило, граждане европейских стран, в том числе их соплеменники, которые в ЕС давно проживают. И в четвертый раз их надежды обманули власти Польши и Литвы, потеряв человеческий облик, когда они стали применять насилие и убивать этих несчастных людей. И это уже не просто обман, а преступление против человечности. Омерзительное и подлое издевательство. И власти Польши и Литвы обязательно понесут за это наказание. Если не от суда человеческого, то от Божьего".

Алексей Дзермант подчеркнул, что белорусы в этой ситуации проявляют лучшие свои качества: сострадание, милосердие, готовность оказать помощь ближнему. "И как ни стараются западные борзописцы очернить нашу страну, эмоции беженцев, приветствующих аплодисментами Президента Беларуси, говорят сами за себя. Многие удивились визиту Президента к людям, которые находятся в очень непростом психологическом состоянии, но именно этим он и отличается как политик от всех остальных, особенно от высокомерных, чванливых и неискренних европейцев. Можем ли мы представить Макрона или Джонсона стоящими на простом поддоне из досок, совершенно открытых, доброжелательно настроенных к людям, волею судьбы попавших на их территорию в силу крайне сложных обстоятельств? Да никогда в жизни! Они, может, и поехали бы в такой лагерь для беженцев, но только лишь для того, чтобы дать несбыточные обещания, пофотографироваться с натянутой улыбкой ради пиара и уехать восвояси, ничего не решив по существу, - уверен эксперт. - Но Президент Беларуси другой, и именно поэтому есть шанс, что эти люди получат реальную помощь и даже попадут туда, куда они сами хотят. Мы их не оставим на произвол судьбы и будем всеми возможными способами привлекать европейские инстанции и международные организации для оказания содействия и позитивного решения". -0-