Дзермант: ВНС - белорусская аутентичная форма народовластия

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание - белорусская аутентичная форма народовластия, заявил во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда", посвященного итогам VI Всебелорусского народного собрания, научный сотрудник Института философии НАН Беларуси, политический аналитик Алексей Дзермант.

"Всебелорусское народное собрание, с одной стороны, поставило жирную точку в этом политическом кризисе, потому что не удалось дискредитировать само собрание, сорвать его и вывести какое-нибудь значительное число протестующих на улицы Минска. С другой стороны, собрание обозначило новую веху в развитии белорусского государства. Это касается прежде всего внешней и внутренней политики. И сам ход обсуждения был таков, что оппозиционные СМИ и зарубежные подхватывали фактически каждое знаковое заявление. Это, безусловно, уже успех", - рассказал Алексей Дзермант.

Политический аналитик отметил, что некоторые пытались изобразить ВНС в качестве номенклатурного собрания. "Но в зале было совершенно четкое ощущение, что номенклатура, то есть чиновники, государственные служащие, не преобладала. А что бросилось в глаза - это значительное число молодежи, которая только вступает во взрослую активную жизнь. Они выступали много с трибуны. И в зале, и в кулуарах этот молодой задор чувствовался. Поэтому можно сказать, что здесь тоже противники попали мимо", - сказал он.

Алексей Дзермант подчеркнул, ВНС - аналог вече. "Те, кто ожидал, что на ВНС будет приниматься Конституция или что-то такое, совершенно не разбираются в белорусской повестке. ВНС - это такой аналог вече, где вещи обсуждаются в откровенной форме, в том числе представителями от народа. Они могут напрямую обратиться к Президенту, к высшему руководству и обозначить основные направления. Далее этот наказ и госорганы, и активисты, и те, кто на собрании был, должны разъяснять в коллективах, регионах. В этом смысл собрания. Не все это понимают. Но это такая белорусская аутентичная форма народовластия. На мой взгляд, она достаточно эффективна, потому что информационные волны и идейные импульсы по белорусскому обществу и за его пределы пошли. А это значит - ВНС было успешным", - отметил он.-0-